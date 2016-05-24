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انفجار قوى يهز فندقًا بالدار البيضاء المغربية

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انفجار قوى يهز فندقًا بالدار البيضاء المغربية انفجار قوى يهز فندقًا بالدار البيضاء المغربية
أفاد موقع "المغرب 24" بأن انفجارا مدويا هز فندق ماجستيك الموجود على مستوى شارع لالة ياقوت بمدينة الدار البيضاء المغربية، ما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

وبحسب الموقع، فإن عاملا للصيانة كان يقوم بعمله داخل مطبخ الفندق، ما تسبب فى انفجار أسطوانة غاز، ليتم نقله، برفقة عامل آخر فى حالة خطيرة إلى المستشفى الجامعى بن رشد.

أشار الموقع إلى أنه وفور انفجار القنينة وتصاعد ألسنة النيران، انتشرت قوات الأمن، ورجال الوقاية المدنية الذين يحاولون إلى حدود كتابة هذه الأسطر السيطرة على النيران والأدخنة الكثيفة المتصاعدة.
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