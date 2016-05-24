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مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم اليوم احتفالا خاصا بيوم اليتيم

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مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم اليوم احتفالا خاصا بيوم اليتيم مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم اليوم احتفالا خاصا بيوم اليتيم
أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تقرر تنظيم احتفالية خاصة بيوم اليتيم تحت شعار "عيدك خير.. يجمعنا" ضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومى لعشائر الجوالة والجوالات لخدمة المجتمع.

يٌقام الاحتفال اليوم الثلاثاء بمركز شباب الشيخ زايد بمشاركة عدد 200 طفل يتيم تم اختيارهم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلى و30 جوالا وجوالة.

تبدأ برامج الاحتفال فى الساعة الحادية عشر باستقبال المشاركين وتسجيل الأسماء ثم تتوالى الفقرات والعروض الفنية المختلفة ومنها تنوره ورسومات فنية ويتم تقديم الهدايا المختلفة وجبة غذاء على للمشاركين.

انطلاق المنتدى العربى الثالث لطلائع الشباب والرياضة بالإسماعيلية
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