ننشر حركة التغييرات الكاملة فى المحليات والإدارة الهندسية فى أسيوط

اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط حركة محليات كبرى داخل المحافظة شملت تعيين سكرتير عام مساعد للمحافظة وتغيير بعض رؤساء الأحياء والمراكز ونوابهم. وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة .

حيث أصدر المحافظ القرار رقم 592 لسنة 2016 والخاص بتكليف نبيلة على محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط للقيام بأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما أصدر قرار رقم 593 لسنة 2016 والخاص بنقل سامح عبد العليم محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم للعمل بديوان عام المحافظة للعمل بديوان عام المحافظة كمستشار المحافظ لشئون المحليات ونقل صلاح محمد عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للعمل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام وتكليف المهندس مدحت محمد حسن مدير المتابعة الميدانية للعمل مدير إدارة الاستثمار بديوان المحافظة وندب محمد أحمد بشير بمديرية التربية والتعليم للعمل بديوان عام المحافظة نائب مدير مكتب المحافظ .

وشملت الحركة القرار رقم 595 لسنة 2016 والخاص بندب كل من أيمن محمد محروس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط وندب أبوالعيون عزتلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط وندب محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتيج وندب هويدا شافعى بدوى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم.

وندب يحيى جلال حسن الشيمى نائب للوحدة المحلية بمركز ومدينة ساحل سليم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح وندب منار كامل مصطفى مدير مركز المعلومات بالفتح للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحى شرق وندب مدحت محمد حسن القاضى من مديرية التربية والتعليم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحى غرب وتكليف المهندسة هالة محمد عبد اللاه مدير الإدارة الهندسية بمركز أسيوط للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط وندب شارف عيد أحمد من مديرية التموين للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط .

بالإضافة الى ندب أحمد ثابت محمد من ديوان عام المحافظة للعمل نائبا لوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط وندب عبد الفتاح محمد أحمد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وندب محمود محمد سعد نائب رئيس الوحدة المحلية لحى غرب للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وندب ناجح سعد إبراهيم نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم وتكليف المهندسة غادة محمود محمد مدير إدارة التراخيص بحى شرق للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحى شرق.

وقال محافظ أسيوط إن الحركة شملت تصعيد عددا من رؤساء الأحياء إلى رؤساء مدن بالإضافة إلى الدفع بعدد من القيادات النسائية لتولى المناصب القيادية.

كما أجرى المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط حركة تغيير لبعض رؤساء الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن والاستعانة بذوى الكفاءة والخبرة من المهندسين الشباب لشغل تلك المناصب الهامة ولصالح العمل تعتبر الحركة الأكبر على مدار العشر سنوات الأخيرة.

حيث أصدر محافظ أسيوط القرار رقم 594 لسنة 2016 والخاص بنقل كل من علاء سلطان أحمد مدير الإدارة الهندسية بحى غرب والمهندس محسن عبد العليم محمد مدير الإدارة الهندسية بحى شرق والمهندس محمد عبد العال محمد مدير الإدارة الهندسية بحى شرق والمهندس حسن إبراهيم محمد رئيس الإدارة الهندسية بأبوتيج والمهندس حسن إبراهيم عبد العليم مدير الإدارة الهندسية بالفتح للعمل بمديرية الإسكان بالمحافظة .

وشمل القرار تكليف كل من المهندسة علياء عبده شفيق بالإدارة الهندسية بحى غرب للعمل مديرا للإدارة الهندسية بحى غرب والمهندسة نهى أحمد عبد الحافظ بالإدارة الهندسية بحى شرق للعمل مديرا للإدارة الهندسية بحى شرق والمهندسة مجدولين أسحق حبشى بالإدارة الهندسية بحى غرب للعمل مديرا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة أسيوط ونقل المهندس باسم مشيل رشدى بمديرية الإسكان للعمل مديرا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة أبوتيج والمهندس عبد الوهاب محمد عبد الوهاب بمديرية الإسكان للعمل مديرا للادارة الهندسية بمركز ومدينة الفتح .

وتعتبر هذه الحركة هى أكبر حركة لرؤساء الإدارات الهندسية بمراكز وأحياء المحافظة يجريها المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط للاستعانة بذوى الكفاءة والخبرة فى الجهاز التنفيذى للمحافظة.

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