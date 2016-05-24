القبض على المتهم بسرقة الفنانة جيهان فاضل بالشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم بسرقة متعلقات الفنانة جيهان فاضل من سيارتها بالشيخ زايد وضبط بحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم إحالته الي النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من الفنانة جيهان فاضل أفادت فيه أن مجهول غافلها أثناء توقفها بسيارتها أمام مول تجارى شهير واستولى على هاتفين محمول ومبلغ 2000 جنيه وفر هاربا.

وأضافت أن المتهم تفاوض معها على إعادة للمسروقات مقابل حصوله على مبلغ مالى، وبالتنسيق مع الفنانة تمكن رجال المباحث من استدراج المتهم والقبض عليه وبحوزته المسروقات وتبين أنه يعمل سائق

>وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه فشل فى تشغيل الهاتفين مما دفعه لمحاولة إعادتهما للفنانة للحصول على مبلغ مالى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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