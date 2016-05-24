أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على المتهم بسرقة الفنانة جيهان فاضل بالشيخ زايد

Google+ Print
القبض على المتهم بسرقة الفنانة جيهان فاضل بالشيخ زايد القبض على المتهم بسرقة الفنانة جيهان فاضل بالشيخ زايد
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم بسرقة متعلقات الفنانة جيهان فاضل من سيارتها بالشيخ زايد وضبط بحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم إحالته الي النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من الفنانة جيهان فاضل أفادت فيه أن مجهول غافلها أثناء توقفها بسيارتها أمام مول تجارى شهير واستولى على هاتفين محمول ومبلغ 2000 جنيه وفر هاربا.

وأضافت أن المتهم تفاوض معها على إعادة للمسروقات مقابل حصوله على مبلغ مالى، وبالتنسيق مع الفنانة تمكن رجال المباحث من استدراج المتهم والقبض عليه وبحوزته المسروقات وتبين أنه يعمل سائق
>وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه فشل فى تشغيل الهاتفين مما دفعه لمحاولة إعادتهما للفنانة للحصول على مبلغ مالى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


>جيهان فاضل فى عيد ميلادها: المجد لـ"فلان الفلانى" اللى خد رصاصة مكانى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365