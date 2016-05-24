الصقر لـ"على هوى مصر": أتطلع لخوض تجربة التمثيل مثل صالح سليم

أكد أحمد حسن لاعب الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى السابق والملقب بـ"الصقر"، أنه يتطلع لخوض تجرب التمثيل بالسينما، مشيراً إلى أن هناك فكرة جيدة لإنتاج مسلسل سينمائى، إلا أنه ينتظر أن يجد من ينفذها بالشكل المطلوب حتى تتحول من فكرة لواقع.

وقال أحمد حسن خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، "فكرة التمثيل بالنسبة لى أمر وارد، لكنها ليست حلم، لأنها لن تضيف لى شئ، لأن اسمى وشهرتى فى غنى عن ذلك، لكن هى تجربة وصالح سليم وإكرامى وجمال عبد الحميد سبق وأن خاضوا التجربة، وعندما عرض على الأمر لم أعترض، خاصة وإن كانت فكرة ستفيد المجتمع".

واستطرد الصقر فى حديثه قائلاً "وصلت لمكانة كبيرة، ولا أحتاج للتمثيل لزيادة شهرتى، بل بالعكس فكرة التمثيل تقلقنى لعدم التقليل من رصيدى لدى جمهورى، ولو شعرت بذلك فلن أخوض التجربة، لكن من الوارد أن أخوضها الفترة المقبلة لو وجدت من ينفذ فكرة بشكل جيد سنبدأ عملها.. ولن أجازف بتاريخى من أجل السينما".

وعن خوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أكد أحمد حسن أنه اتخذ قراراً نهائياً بعدم الترشح فى تلك الانتخابات، والابتعاد عن العمل الإدارى فى الوقت الحالى.

أحمد حسن لـ"خالد صلاح": جيل الفراعنة مظلوم.. وأتمنى إنهاء أزمة غالى ونبيه

>

أحمد حسن يطالب بفرض "حظر" على تغيير المدربين فى الدورى

>

أحمد حسن لـ"خالد صلاح": ثورة يناير "رجعتنا" كثيراً للوراء

>

>