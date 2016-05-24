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مصدر: القاهرة تقدم معلومات جديدة لإيطاليا فى واقعة ريجينى وكواليس لقاء نقيب الزبالين

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مصدر: القاهرة تقدم معلومات جديدة لإيطاليا فى واقعة ريجينى وكواليس لقاء نقيب الزبالين مصدر: القاهرة تقدم معلومات جديدة لإيطاليا فى واقعة ريجينى وكواليس لقاء نقيب الزبالين
قال مصدر أمنى، أن قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى شهدت تطورات جديدة، حيث جمعت الأجهزة الأمنية المصرية معلومات عن علاقات ريجينى ببعض العمال وأحاديثه معهم، وكواليس اللقاءات التى جمعته مع نقيب "الزبالين" فى القاهرة، قبل إختفائه فى 25 يناير الماضى، ولقاءاته المتشعبة فى العديد من المناطق وتحركاته، وقدمت بكل ذلك تقارير جديدة إلى الجانب الإيطالى.

وأضاف المصدر، أن المحققون الإيطاليون تسلموا الوثائق التى حصلوا عليها قبل عدة أيام من القاهرة، وهى 30 صفحة تحتوى سجلات مكالمات ومحاضر وتقارير، بعد ترجمتها إلى اللغة الإيطالية، وأثنى الإيطاليون على الجهد المبذول وحرص على تقديم كل ما هو جديد فى القضية، ويتم حاليا تفنيد هذه المعلومات وتحليلها وربطها بالمعلومات القديمة التى توصل إليها فريقا التحقيق فى البلدين.

وزير إيطالى سابق:استغلال جماعات سياسية بإيطاليا لحادث ريجينى"محزن للغاية"
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