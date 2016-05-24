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بالفيديو.. خطيب نجلاء بدر يقدم شبكتها على الهواء.. ويؤكد: حبتها من 3 سنين

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بالفيديو.. خطيب نجلاء بدر يقدم شبكتها على الهواء.. ويؤكد: حبتها من 3 سنين بالفيديو.. خطيب نجلاء بدر يقدم شبكتها على الهواء.. ويؤكد: حبتها من 3 سنين
فاجأ محمد عفيفى رئيس إحدى الوكالات الإعلانية، الفنانة نجلاء بدر، أثناء استضافتها ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثى، وقدم لها بوكية من الورد والشبكة على الهواء وقاما بالاحتفال ولبس "دبلة الخطوبة".
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وروى عفيفى تفاصيل تعرفه على نجلاء بدر، قائلاً: "أول مرة شوفتها من 3 سنين، فى حفلة لأصدقاء مشتركين بينا، وحاولت أتكلم معاها وأتعرف عليها وكنت شوفتها فى أدوار كتير جداً وكنت فرحان بيها جداً، وأتعرفنا على بعض عن طريق أصدقاء بينا، وكانت علاقة من بعيد لحد من سنة، هى عندها صديقة صاحبتى جداً من زمان واتقابلنا فى حفلة لتامر هجرس، والصديقة هى أنجى على، وكنت بسلم على إنجى وكنت أصلا بسلم على نجلا".
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وأوضح أن علاقتهم بدأت تسير بشكل بعيد عن الرسميات، ونتحدث بالساعات، وكان حديثا لا ينتهى، وتابع: "أعلن حبى لنجلاء أمام الناس كلها، وأقولها بحبك ومقدرش أعيش من غيرك وعايز أتجوزك، وهى النص بتاعى المظبوط".

وقدم عمرو الليثى لهم تورتة على الهواء احتفالاً بخطوبتهما وقاما بتقطيعها.

- بالصور.. اليوم خطوبة نجلاء بدر فى برنامج بوضوح مع عمرو الليثى
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مصر 365

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