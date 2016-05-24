بالأسماء.. ملاحقة 83 قياديا بـ"بيت المقدس" أبرزهم "عشماوى" و"المنيعى"

ينشر "اليوم السابع" أسماء 83 متهما هاربا من قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، أصدرت ضدهم الجهات القضائية المختصة أومر ضبط وإحضار، على خلفية إحالتهم للمحاكمة الجنائية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس 3"، المقيدة تحت رقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق.

وبحسب نص قرارا الإحالة، يبلغ العدد الإجمالى للمتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية على ذمة القضية 154 متهما، بينهم 71 محبوسا، و83 متهما هاربا صدر ضدهم قرارات ضبط وإحضار، على رأسهم هشام عشماوى"، وشادى المنيعى، وكمال علام.

قائمة المتهمين الهاربين:

>1. هشام على عشماوى مسعد إبراهيم، المكنى "أبو مهند"، يحمل اسم حركى "شريف – عمر".

2. شادى عيد سليمان أبو شمس المنيعى.

3. سلمى سلامة سليم سليمان عامر، المكنى "أبو إسراء"، يحمل اسم حركى "يسرى"، وشهرته "سلمى المحاسنة".

4. صبرى خليل عبد الغنى محمد النخلاوى، المكنى "أبو محمد"، يحمل اسم حركى "مسلم".

5. عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، يحمل اسم حركى "حاتم".

6. محمد أحمد على نصر محمد، المكنى بـ"أبو أحمد"، يحمل اسم حركى "الدكتور – الحاج".

7. أيمن أنور عبد الرحيم إبراهيم، المكنى "أبو شروق"، يحمل اسم حركى "هندسة".

8. كمال علام محمد على حنفى الغول، يحمل اسم حركى "أبو عبد الله".

9. فايز عيد عودة الله أبو زينة، يحمل اسم حركى "أبو جعفر".

10. توفيق أحمد توفيق أحمد، يحمل اسم حركى "تامر".

11. السيد حسانين على أحمد حسن، يحمل اسم حركى "شعبان".

12. محمد عبد الوهاب متولى على، يحمل اسم حركى "همام".

13. وليد محمد عبد الرحمن السيد عوض، يحمل اسم حركى "هارون"، وشهرته "وليد الصعيدى".

14. حمدى محمد يوسف عباس، يحمل اسم حركى "يوسف".

15. محمد عبد الحميد السيد عوض، يحمل اسم حركى "علاء".

16. محمد محمود سعيد محمود، يحمل اسم حركى "بكر".

17. على إبراهيم السيد محمد، يحمل اسم حركى "مسلم".

18. نصر عبد الونيس عميته مينسى، المكنى بـ"أبو عبد الله".

19. رأفت أحمد حافظ محمد بدرى، يحمل اسم حركى "شاهين"، وشهرته "أبو دنجل".

20. أحمد السيد أحمد السيد عبد الجابر، وشهرته "أحمد أبشر".

21. محمد فتحى الشبراوى أحمد، يحمل اسم حركى "حسن المؤذن".

22. عزت محمد حسن حسين، يحمل اسم حركى "سامى"، وشهرته "عزت الأحمر".

23. أحمد فؤاد أحمد عبد الغنى، يحمل اسم حركى "عزام".

24. السيد إبراهيم سليمان عبد الله، يحمل اسم حركى "داوود".

25. عبد العال إبراهيم محمد إبراهيم، يحمل اسم حركى "سليمان"، وشهرته "عبد المتعال".

26. محمود إبراهيم محمد إبراهيم، يحمل اسم حركى "ميسرة".

27. أحمد رمزى عيد محمد، يحمل اسم حركى "ماهر".

28. أحمد الرفاعى على على.

29. محمد محمد سلمى سليم، يحمل اسم حركى "سالم".

30. حمد الله سعيد جاد الله، يحمل اسم حركى "حمدان".

31. عبد اللطيف محمد عبد اللطيف سليمان، وشهرته "عبد اللطيف المليجى".

32. سليمان عودة سويلم زايد، المكنى بـ"أبو الزبير".

33. محمد سعيد محمد عبد الجواد، يحمل اسم حركى "أيمن".

34. يسرى سعيد محمد عبد الجواد.

35. محمود رفعت خيرى طلبة، يحمل اسم حركى "محمد".

36. محمود محمد عبد الغنى محمود، المكنى بـ"أبو مصعب"، يحمل اسم حركى "خالد".

37. حسنى محمد منصور سيد عوض.

38. محمد هشام سيف الدين السيد يوسف.

39. حسن عبد الرحمن طه بخيت، المكنى بـ"أبو حاتم المصرى".

40. عاطف هاشم على محمد

41. يسرى ذكى محمد سويلم

42. إبراهيم مبارك عيد ضيف الله، وشهرته "إبراهيم زوربط".

43. ناصر محمد عواد حسين.

44. نوح فرج شحات صابر إبراهيم، يحمل اسم حركى "سيف"، وشهرته "نوح السنقرى".

45. محمود محمد محمود أحمد بدوى، المكنى بـ"أبو موسى".

46. فهد سعيد عبد العاطى بريك.

47. سنوسى منصور مفتاح بريك حسين.

48. السيد صالح السيد محمود محمد بيومى، يحمل اسم حركى "على"، وشهرته "السيد العراقى".

49. حسين على يوسف على الشبراوى، المكنى بـ"أبو قرة".

50. فرج محمد قوية على على.

51. محمد فرج شحات صابر إبراهيم، يحمل اسم حركى "الزبير"، وشهرته "محمد السنقرى"

52. على عبد القوى أبو دغير عبد القوى.

53. محمد عبد القوى أبو دغير عبد القوى، يحمل اسم حركى "شبل – مدين".

54. شريف عبد السميع حميدة عبد ربه، المكنى بـ"أبو حذيفة".

55. عبد الرحمن سعيد محمد محمد الصغير.

56. محمد عبد المنعم إبراهيم عبد الرحمن، المكنى بـ"أبو البراء".

57. محمد عبد الحميد محمد عبد الهادى، المكنى بـ"أبو عبود".

58. عبد الله السيد السعيد محمد أبو خضرة.

59. أحمد أبو عيد المنيعى.

60. عادل زايد عواد زايد، يحمل اسم حركى "عادل السريع".

61. عبد الهادى زايد عواد زايد، وشهرته "عبد الهادى السريع أبو مرة".

62. سامى سالم سعد سالم، شهرته "سامى أبو زينة".

63. محمد سليمان القاضى.

64. يوسف يحيى أبو صبرة.

65. محمد سليمان عودة أبو قاصد.

66. منير فرحان شحتة العانقة.

67. أحمد حامد لباد السلايمة.

68. رائد رمضان عويض.

69. سالم عواد السلايمة.

70. محمود محمد لبيب أحمد.

71. أيمن أنور حسن حسين.

72. محمد صالح محمد محمد عبد العال، شهرته "محمد الطويل".

73. أحمد يوسف حافظ يوسف، يحمل اسم حركى "معاوية".

74. محمد عبد الرحيم السيد عبد الرحيم أبو روشيد، يحمل اسم حركى "صابر"، المكنى بـ"أبو أحمد".

75. محمود محمد سالم سلمان سليمان.

76. عاطف عياش عياش سلامة.

77. الحسن أحمد عبد القادر فراج على إبراهيم.

78. صلاح الدين سليمان على.

79. أحمد حسن سليمان أبو عنجه، يحمل اسم حركى "سمير – ياسر".

80. نبيل حسين على حمدان النجار، المكنى "أبو أحمد".

81. يوسف سالم مسلم الحص.

82. أحمد كمال محمد شحاتة.

83. حمزة أسامة عبد المنعم محمد مبروك.

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