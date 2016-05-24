' يمكنك الارتعاش بعيدا الآن ' .. يونايتد يعلن رسميا رحيل فان جال

انتهى كل شيء. انتهت المسيرة ولن يتواجد "المرتعش" من جديد على مقاعد البدلاء. مانشستر يونايتد يعلن رسميا رحيل لويس فان جال.

موسمان للويس فان جال مع مانشستر يونايتد والنتيجة بطولة واحدة وهي كأس إنجلترا.

مع فشل في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول له. وفشل في ضمان مركز مؤهل إلى الأبطال الموسم المقبل باحتلاله المركز الخامس.

وبالتأكيد إدارة مانشستر يونايتد لا تكتفي ببطولة واحدة فقط في الموسم. ليخرج القرار الرسمي بإقالة فان جال.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد: "أود أن أشكر لويس فان جال وجهازه على عملهم المتميز في العاميين الماضيين".

وأضاف النادي في بيانه الرسمي "لقد تصرفت بمهنية كبيرة وكرامة طوال الوقت. الجميع في النادي يتمنى له كل التوفيق في المستقبل".