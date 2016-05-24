إحباط أربع محاولات لتهريب كميات من الخمور

أحبط جمرك البطحاء أربع محاولات لتهريب (1.752) من الخمور والبيرة بالكحول، عُثر عليها ضمن إرساليات وردت للجمرك.

وقال مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا إنه تم إحباط تلك الكميات من خلال أربع محاولات لتهريبها، حيث عُثر أولاً على 693 زجاجة خمر مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، حيث أخفيت في مؤخرة الأرضية وفي خزان الماء.

وأضاف أن رجال الجمارك ضبطوا أيضاً 186 زجاجة خمر مُخبأة في تجويف مجهز بأرضية وجانبي صندوق سيارة، وفي المحاولة الثالثة عُثر على (850) زجاجة مُخبأة ضمن إرسالية "ألواح حديد" كانت محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، أما في العملية الرابعة فقد تم ضبط 23 علبة بيرة بالكحول، كانت مُخبأة في تجويف باب إحدى المركبات.