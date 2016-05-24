منصور بن محمد يحضر العرس الجماعي »شياهين الإمارات«

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم احتفال مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مساء أمس بالعرس الجماعي المشترك لموظفي الدائرتين «شياهين الإمارات»، بمشاركة 108 من العرسان وذلك في قاعة قلعة الرمال في دبي.

ويأتي هذا العرس الجماعي للعام الخامس على التوالي من تنظيم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وذلك تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في التخفيف عن كاهل الشباب بتقليل نفقات الزواج والبحث عن السبل الكفيلة بدعم شباب الوطن في المجالات كافة.

وتخلل احتفالية «شياهين الإمارات» فقرات تراثية ورقصات شعبية وقصائد شعرية تغنى فيها الشعراء بالمناسبة، ونالت استحسان الحضور من أولياء أمور وأقارب العرسان الجدد.

وفي الختام صافح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم العرسان والتقط الصور التذكارية معهم وبارك لهم ولأسرهم وتمنى للجميع حياة سعيدة ومستقرة.

شكر

ومن جهتهم عبر العرسان عن فرحتهم في هذا اليوم، وتوجهوا بالشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه لهذه المناسبة، وجميع من أسهم ودعم هذا العرس الجماعي الذي يعكس صورة لروح التآلف والتراحم والتكافل.

وبهذه المناسبة قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تتواكب المبادرة مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دعم مبدأ الشراكة المجتمعية وتهيئة فرص متكافئة لجميع موظفي المؤسسة للمشاركة في العرس الجماعي، وذلك لتخفيف أعباء تكاليف الزواج عليهم وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي الذي ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع.

وتعزيز الهوية والثقافة الوطنية»، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وتعاونها مع المؤسسة في تنظيم العرس الجماعي للموظفين للعام الثالث على التوالي، وأكد أن هذه الشراكة لها أبلغ الأثر في تقوية العلاقات والصلات الاجتماعية بين موظفي الدائرتين لتتكامل مع علاقات التعاون الحكومي القائمة فيما بينهما، بما يحقق الصالح العام.

مساندة

ومن جهته شكر اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي القائمين على تنظيم هذا العرس الجماعي وإنجاحه .

كما تقدم بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها ومساندتها الدائمة لشباب الوطن وتقديم كل أساليب الدعم والرعاية لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين والعمل على توفير العيش الكريم لهم.

حضر الاحتفال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي ومحمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية في الإمارات، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من المسؤولين وأقارب العرسان.