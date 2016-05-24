30 يونيو آخر موعد لطلبات «الابتعاث الخارجي»

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حثت وزارة التربية والتعليم شؤون التعليم العالي، الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة على التقدم بطلباتهم لبرنامج الابتعاث الخارجي واستكمال جميع الأوراق اللازمة لذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لقبول الطلبات والتي تستمر لغاية يوم الخميس الموافق لـ 30 من شهر يونيو المقبل.

وتتوافق الجهود التي تبذلها الوزارة مع النهج الحكومي في استشراف المستقبل، وتعزيز ونشر روح الابتكار والإبداع في جميع مفاصل العمل الحكومي، حيث يشكل توفير الكوادر الوطنية المؤهلة العنصر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات الـ 7 المقبلة.

تخصصات

وقامت الوزارة بإعادة النظر في برنامج الابتعاث للعام 2016-2017 وتطويره ليشمل التخصصات التي تخدم توجه الدولة المستقبلي المتعلق بالابتكار، واستشراف المستقبل، وعلم الفضاء، وريادة الأعمال.

وقد تم اختيار الدول التي تتبوأ مراتب متقدمة في مؤشرات الابتكار كاليابان، والصين، وفنلندا، وكوريا الجنوبية كدول ذات أولوية في الابتعاث إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وألمانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وسنغافورة، والسويد.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي: «ندرك أهمية موائمة برنامج الابتعاث الخارجي مع الرؤية المستقبلية للدولة، حيث نعمل وفق استراتيجية مدروسة قوامها توجيهات القيادة الرشيدة التي حددت وبشكل واضح الأهداف المرحلية والمستقبلية لقطاع التعليم العالي والكيفية التي يسهم بها في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ونعمل على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي من أجل تحديد التخصصات والاحتياجات اللازمة من الكفاءات البشرية في كل مجال».

الأجندة الوطنية

وأضاف إن حملة الشهادات الجامعية يشكلون 74% من إجمالي الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة، مقارنة بطلاب الدراسات العليا من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه والذين تبلغ نسبتهم 26%، وتعكف الوزارة حالياً على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لرفع هذه النسبة لتصل إلى 50% خلال الأعوام الـ 5 المقبلة، الأمر الذي يتناسب مع الأهداف المنصوص عنها في الأجندة الوطنية والمتعلقة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة من جهة، وتعزيز حضور ومكانة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية من جهة أخرى.

وأوضح الفلاسي أن أجندة الوزارة المستقبلية تركز على الابتعاث لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية والابتعاث للدراسات العليا في المؤسسات التعليمية ذات المستوى المتميز والمحددة من قبل الوزارة نتيجة لحصولها على أعلى الدرجات بموجب التصنيفات الدولية المعتمدة.

مشيراً إلى أن الوزارة استحدثت العديد من شروط الابتعاث للعام 2016 – 2017 والتي تضمنت إجراءات تحسينية من أهمها اجتياز المقابلة الشخصية لمقدم طلب البعثة، وإحضار شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنجاز من هيئة الخدمة الوطنية.

تحفيز

وأشار معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي إلى أنه في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الطلبة المبتعثين وتشجيعهم على التميز وغرس روح الابتكار لديهم، وتنمية الجانب الإبداعي، قامت الوزارة بتحديد المخصصات المالية للطالب المتميز.

وقد ركزت الخطة بشكل عام على الطالب المتميز والذي يعرف بالطالب الملتحق بإحدى الجامعات التي تحتل مركزاً في أفضل 100 جامعة عالمياً بناء على جهات التصنيف العالمية المعتمدة، أو من يقوم بإجراء بحث في أحد المجالات التي تحتاجها الدولة، وفي إحدى المؤسسات التعليمية التي تحتل تصنيفاّ متقدماً في بلد الدراسة.

مخصصات

وأوضح أنه بالإضافة إلى الراتب الشهري، توفر الوزارة لطالب البعثة مخصصات وبدلات مالية تتضمن قيمة تذكرة سفر ورسوم دراسية، ونفقات التأمين الصحي، ونفقات الإقامة الكاملة، وكذلك بدل نقدي لشراء كتب ولوازم دراسية، يتم صرفه سنوياً.

ومخصصات وبدلات مالية أخرى يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وبشأن ذوي الإعاقة، توفر الوزارة بعثات للطلبة المواطنين للدراسة في مؤسسات تعليمية في الخارج، وتصرف لهم النفقات المتعقلة بالوسائل والأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لهم.