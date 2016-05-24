عبدالله بن زايد يتبرع بالدم ضمن برنامج الرعاية الصحية لموظفي «الخارجية»

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بديوان عام الوزارة أمس في برنامج الرعاية الصحية لموظفي الوزارة الذي تم اطلاقه العام الماضي.

ويهدف البرنامج الذي يقام على مدى أسبوع إلى توفير أرقى أنواع الرعاية الصحية للموظفين وإحداث نقلة نوعية في مجال الصحة العامة، وذلك ضمن حزمة مبادرات برنامج «الرعاية الصحية» التي أطلقتها الوزارة برعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يرافقه الدكتور عبدالرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية ومحمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من موظفي الوزارة بالتبرع بالدم إيذانا بإطلاق البرنامج الذي يقام بالتعاون مع شركة مبادلة للرعاية الصحية والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» ومستشفى زايد العسكري.

الأجندة الوطنية

وأكد محمد مير الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الحدث السنوي يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال الأعوام الـ7 القادمة وصولاً لرؤية الإمارات 2021، وذلك من خلال تطبيق نظام صحي لموظفيها يستند إلى أعلى المعايير العالمية قادر على تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وبغية استمرار بقائها ضمن منظومة التنافسية العالمية كأسعد شعب ولتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

وقال إن الوزارة حرصت هذا العام على دعوة موظفيها للتبرع بالدم لصالح حماة الوطن بالتعاون مع مستشفى زايد العسكري، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير أفضل الخدمات الصحية وتقديم رعاية نوعية عالية المستوى للموظفين في مقر ديوان الوزارة وبعثات الدولة في الخارج على حد سواء.