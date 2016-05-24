العصبية وتغير الهرمونات.. أعراض خفية لحساسية الأنف تعرف عليها

يشعر البعض بأعراض حساسية الأنف المختلفة بسبب تغير الفصول، أو بسبب استنشاق روائح نفاذة، ولكن هذه الأسباب لم تعد الوحيدة التى تتسبب فى ظهور أعراض حساسية الأنف على الفرد ولكن هناك أسبابا خفية.

وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد نجم، استشارى ومدرس جراحات الأنف والأذن والحنجرة، عضو الجمعية الأوروبية للحساسية والمناعة: "تنتشر أعراض حساسية الأنف بكل صورها تقريبا على كل الشعب المصرى كبارا وصغارا، ويظن الكثيرون أن السبب فى ذلك هو الأتربة وتغير الفصول، ولكن هناك نوعا من حساسية الأنف يكون ناتجا عن أسباب خفية غير معتاد عليها".

وتابع "نجم" قائلا إن الأسباب الخفية وراء ظهور هذا المرض، منها..

1. تغيير شكل الهرمون الخاص بالجسم، والذى يحدث للنساء عادة وقت الحمل وكل شهر فى وقت الدورة الشهرية.

2. العصبية، حيث يظهر على الفرد أعراض الحساسية بسبب التوتر العصبى والقلق، سواء فى العمل أو فترة ما قبل الامتحانات.

3. أنواع من الطعام، حيث تتحسس مستقبلات الطعام فى المعدة من بعض أنواع الطعام، ويحدث لها سيلان للأنف كأحد أعراض الحساسية.

4. حدوث اضطراب فى التوصيل أو الجهاز العصبى للأنف، وتنتج عنه أعراض شبيهة بحساسية الأنف.

وأضاف "نجم": "30% من مرضى الحساسية أسبابها خفية لا يعرفونها، وبالتالى لا يقوموا بعلاجها بالطريقة المثالية التى تخلصهم منها، وهو رقم كبير نظرا لأن الأسباب لا يتم تشخيصها بالطريقة الصحيحة، وبالتالى لا تعالج بشكل صحيح".

وتابع الدكتور أحمد نجم قائلا: "رغم أن علاج كل أنواع الحساسية متشابهة إلا أن التعرف على سببها يساعد فى علاجها بنسبة كبيرة، نظرا لإمكانية الابتعاد عنها حتى لا يصاب الفرد بمضاعفاتها".

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