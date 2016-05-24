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الصيخان: الجوازات تتجه لتعاون أكبر مع وزارة الحج

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أعرب مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان، عن تقديره لوزير الحج والعمرة د. محمد صالح بن طاهر بنتن، على ما قدمه أثناء رئاسته لمؤسسة البريد السعودي من دعم كامل وشراكة إستراتيجية في تأسيس بنية الإليكترونية وخدماتها من خلال "أبشر" في وزارة الداخلية ومؤسسة البريد السعودي، والذي أفضى إلى حزمة واسعة من الخدمات تشمل تسليم الإقامات ورخص السير وكذلك الجوازات إلى المستفيدين في محل الإقامة.  

وبين الصيخان في كلمته أمام ملتقى البريد والخدمات المساندة لوجستيك 2016، أن نجاح تطبيقات الحكومة الإليكترونية يشكل نقطة تحول لافتة في الحياة الإدارية . وقال: إن الوزير محمد بنتن كان له دور بارز في تأسيس ودعم مشروع الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر منظومة "أبشر".

وأضاف الصيخان "نجحنا مع معالي د. محمد بنتن في البريد وسنذهب معه إلى وزارة الحج والعمرة لنواصل النجاح، فالجوازات جزء من عملها يتعلق بأعمال الحج والعمرة".

وأوضح مساعد مدير الجوازات أن مؤسسة البريد السعودي تقوم بجهود كبيرة لإنجاح الخدمات المتعددة للحكومة الإلكترونية، ما سهل على المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات بكل يسر، وكذلك تخفيف الازدحام على مكاتب الجوازات والمؤسسات الخدمية الأخرى .

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