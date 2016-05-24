طلاب وطالبات جامعة اليمامة يشاركون في القمة الشبابية لدول مجموعة العشرين في ألمانيا

طلاب جامعة اليمامة المشاركون في أعمال القمة الشبابية لدول مجموعة العشرين

شارك مجموعة من طلاب وطالبات جامعة اليمامة بنجاح في أعمال القمة الشبابية لدول مجموعة العشرين والعالم (G200 Youth Forum) والتي عقدت في مدينة قارمش-بارتنكيرخن بألمانيا من 6 -10 أبريل 2016.

وقد تقدموا بأوراق بحثية تناولت عدداً من المواضيع المالية والاستثمارية والاقتصادية والتربوية في القمة التي جمعت حوالي 500 مشارك من طلاب جامعيين من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ومستثمرين وبرلمانيين شباب قدموا من دول مجموعة العشرين ودول العالم.

وقدم الطالب أحمد اليعقوب ورقة بعنوان "تأثير انخفاض أسعار النفط العالمي على الأداء المصرفي السعودي لقطاع الشركات"، وقد تركز البحث حول دراسة وتحليل المخاطر الإقتصادية والإئتمانية على الإقراض المصرفي السعودي للشركات.

وتناولت الورقة التي تقدم بها الطالب عبدالله البواردي الآثار السلبية للبدانة على التحصيل الدراسي ودور الأسرة والمدرسة في بناء العادات الغذائية والصحية الصحيحة لدى الجيل.

وتطرق الطالب عبدالرحمن الجمعي بورقة بعنوان: دور المدن الصناعية في تنويع الاقتصاد: نموذج مدن الجهود التي تبذلها المملكة في عملية تنويع مصادر الدخل والاعتماد على التصنيع كأحد ركائز التنمية الاقتصادية.

كما تحدثت الطالبة نورا الجماز في ورقتها بعنوان "التصدي للتطرف المنتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي" عن استغلال وسائط التواصل الاجتماعي من قبل المنظمات الإرهابية في نشر فكر التطرف المنحرف وخطورتها على الشباب.

كما تناولت ورقة الطالبة داليا باحنشل عن سوق الأسهم السعودي بعنوان "تداول وجودة الاستثمار" مستوى توعية المجتمع السعودي بأهمية جودة الاستثمار لتحقيق الأرباح المتوقعة ولتأسيس ثقافة استثمارية واعية منتجة.

وتحدثت الطالبة نوف اليوسف في ورقتها عن الخطوات الكبرى التي خطتها المرأة السعودية في مسيرة التطور والتنمية في المملكة والأدوار الرائدة التي باتت تتمتع بها بدأ من انضمامها إلى عضوية مجلس الشورى وانتهاء بالانتخابات البلدية وممارسة مهنة المحاماة.

واكد مدير الجامعة د.حسين الفريحي بما قدمه طلاب الجامعة في القمة الشبابية على سعي الجامعة الدؤوب لتطوير برامجها الأكاديمية وتقديم كل من من شأنه تمكين وتأهيل طلابها وطالباتها بالمعارف والمهارات والكفايات حتى يتمكنوا من المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد المعرفي وخدمة مجتمعهم بكل كفاءة واقتدار.