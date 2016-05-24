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نهار النصار ولد منتصف الخمسينيات الهجرية

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ورد في مقدمة التقرير الذي نشرته "الرياض" يوم الجمعة الماضي، 13 شعبان 1437هـ الموافق 20 مايو 2016م، عن (الكابتن طيّار نهار النصّار)، العبارة التالية:

"يعتبر القائد نهار النصَّار أول طيار سعودي يقطع المحيط ويدور حول العالم قبل أن تتدفق ينابيع الذهب الأسود في سواحل منطقتنا الشرقية بسنواتٍ قليلة، وبالتحديد في مدينة الخبر، عام 1355هـ الموافق عام 1936م، ولد نهار بن عبدالرزاق بن محمد النصّار"، حيث أدخلت عبارة: "يعتبر القائد نهار النصَّار أول طيار سعودي يقطع المحيط ويدور حول العالم"، في مقدمة التقرير في غير مكانها الصحيح، والأصل أن مقدمة التقرير هي: "قبل أن تتدفق ينابيع الذهب الأسود في سواحل منطقتنا الشرقية بسنواتٍ قليلة، وبالتحديد في مدينة الخبر، عام 1355هـ الموافق عام 1936م، ولد نهار بن عبدالرزاق بن محمد النصّار".

لذا وجب التنويه كي لا يلتبس الأمر لدى الباحثين في تحديد تاريخ ولادة الطيّار نهار النصار رحمه الله.

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