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نتانياهو: لتسوية سلمية مع الفلسطينيين يجب إقامة دولتهم منزوعة السلاح

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نتانياهو: لتسوية سلمية مع الفلسطينيين يجب إقامة دولتهم منزوعة السلاح نتانياهو: لتسوية سلمية مع الفلسطينيين يجب إقامة دولتهم منزوعة السلاح
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، استعداده للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين على أساس إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن نزع السلاح والاعتراف بدولة اسرائيل كدولة يهودية لا يشكلان شرطين مسبقين للخوض فى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين دون إملاءات دولية.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن نتانياهو يعمل كل ما بوسعه من أجل توسيع رقعة الائتلاف الحكومى، قائلا: "إن الباب لا يزال مفتوحا امام انضمام المعسكر الصهيونى إلى الائتلاف".

وأوضحت الإذاعة العبرية أن نتانياهو قال ذلك خلال كلمة ألقاها مساء أمس بالجلسة الخاصة التى عقدها الكنيست لإحياء ذكرى يوم مؤسس الحركة الصهيونبة بنيامين زائيف هرتسل.

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