خبر في الجول – الزمالك يقرر معاقبة جنش وكوفي

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي مدرب الفريق توقيع عقوبة مالية على الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد كوفي بسبب مشادتهما في مباراة مصر المقاصة.

وكان الزمالك قد تغلب على المقاصة يوم الأحد بثلاثة أهداف لهدف في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة مشادة بين حارس مرمى الزمالك ومدافع الفريق الأبيض ما دفع الجهاز الفني لتوقيع عقوبة مالية عليهما لمنعهما من تكرار تلك الأحداث حسبما علم FilGoal.com.

وكان الزمالك قد رفض في وقت سابق توقيع عقوبة إضافية على باسم مرسي مهاجم الفريق عقب طرده في ذات المباراة وأنه سيكتفي بالعقوبات الموضوعة في لائحة الفريق فقط. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن الأهلي المتصدر وللفريق الأحمر مباراة أقل ستجمعه بالمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.