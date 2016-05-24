في_إفريقيا - قرعة الأبطال.. بين قمة الأهلي والزمالك ومجموعة نارية وظهور إنجليزي

من يواجه الأهلي والزمالك في مجموعات دوري الأبطال؟ نسور سطيف أم دلافين فيتا؟ وداد الأمة أم فريق العاملين التجاريين الإيفواريين؟ فيل نيجيريا أم شركة كهرباء زامبيا؟ أم نحن على موعد مع قمة مصرية؟

قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2016 تسحب الثلاثاء، وتحديدا في الثانية والنصف عصرا. (تعرف على القناة الناقلة)

وستقام القرعة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بالسادس من أكتوبر.

القرعة ستشهد تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين في آخر موسم تقام فيه المسابقة بهذا النظام، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي أن تبدأ مرحلة المجموعات من دور الستة عشر إعتبارا من الموسم المقبل.

الفرق هي: التصنيف الأول (الأهلي - وفاق سطيف) / التصنيف الثاني (الزمالك - فيتا كلوب) / التصنيف الثالث (الوداد - اسيك ميموزا) / التصنيف الرابع (إنيمبا - زيسكو).

الأهلي والزمالك قد يقعان معا في مجموعة واحدة ومعهما الوداد المغربي وإنيمبا النيجري في مجموعة ستكون نارية.

جون توشاك لاعب ليفربول ومدرب ريال مدريد ومنتخب ويلز الأسبق هو من يتولى تدريب نادي الوداد. وهنا ظهوري إنجليزي منتظر في دوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com بعض المعلومات السريعة عن الفرق الست التي تدخل عملية القرعة مع الثنائي المصري الأهلي صاحب الألقاب الثمانية في دوري الأبطال، والزمالك الذي يتبعه في قائمة الأنجح بالبطولة الأهم إفريقياً بخمسة ألقاب.

التصنيف الأول

وفاق سطيف .. نسور الجزائر السوداء

تأسس نادي "الوفاق الرياضي السطايفي" (وهو الإسم الرسمي له) عام 1958 بمدينة سطيف شمال شرق الجزائر. ويطلق على الفريق إسم "النسور السوداء".

حقق وفاق سطيف سبعة ألقاب للدوري الجزائري وثمانية لكأس الجزائر، ولقباً وحيداً لكأس السوبر الجزائري. كما فاز بدوري أبطال أفريقيا مرتين (1988 و2014) وبكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة في 2015.

يرأس النادي رجل الأعمال الجزائري حسّان حمّار، ويقوده فنياً المدرب عبد القادر عمراني الذي سيتولى المسئولية بنهاية الموسم الحالي بدلاً من السويسري آلان جيجر.

ويحتل سطيف حالياً المركز الرابع في الدوري الجزائري قبل جولة وحيدة على نهايته، بعد أن ضمن اتحاد العاصمة الفوز باللقب.

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التصنيف الثاني

فيتا كلوب .. نادي ومنتخب

"نادي الجمعية الرياضية لفيتا" تأسس عام 1935 بعاصمة الكونجو الديمقراطية كينشاسا. ويعد "الدلافين السوداء" هو إسم شهرة فيتا كلوب.

فاز فيتا كلوب بدوري الكونجو الديمقراطية 13 مرة، وحقق لقب الكأس في 9 مرات، وكأس السوبر الكونجولي مرة واحدة. وقارياً توج فيتا بلقب دوري الأبطال مرة واحدة عام 1973.

الجنرال جابرييل أميسي كومبا هو رئيس النادي الكونجولي، ويدرب فيتا كلوب فلوران إيبنجي الذي يدرب أيضاً مدرب منتخب الكونجو الديمقراطية في ذات الوقت.

ويحتل فيتا كلوب حالياً المركز الثاني في دوري السوبر الكونجولي الذي يضم ثمان فرق قبل خمس جولات على نهايته.

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التصنيف الثالث

أسيك .. الأصفر والأسود التجاري

"أسيك ASEC" هو مجرد اختصار لحروف إسم "الجمعية الرياضية للعاملين التجاريين في ميموزا"، ويطلق عليه اختصاراً "أسيك ميموزا" (وليس أسيك أبيدجان كما يظن الكثيرون).. تأسس أسيك في عاصمة كوت ديفوار القديمة أبيدجان عام 1948، وإسم شهرته هو "الأسود والأصفر" نسبة لملابس الفريق.

يعد أسيك هو الفريق الأنجح في تاريخ كوت ديفوار حيث حقق لقب الدوري 24 مرة، ولقب كأس كوت ديفوار 18 مرة، بالإضافة لكأس السوبر الإيفواري (والذي يسمى كأس فيليكس هوفيت بواني) 14 مرة. وقارياً حقق أسيك لقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة عام 1998، ولقب كأس السوبر الأفريقي عام 1999.

يرأس نادي أسيك رجل الأعمال روجيه أونيين، ويدرب الفريق المدرب الوطني سياكا تراوري.

ويحتل أسيك حالياً المركز الرابع في الدوري الإيفواري الذي بدأ دوره الثاني هذا الأسبوع.

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الوداد البيضاوي .. بقيادة نجم ليفربول وريال مدريد

تأسس "نادي الوداد الرياضي" عام 1938 بمدينة الدار البيضاء المغربية، ويطلق عليه إسم "وداد الأمة".

حقق الوداد لقب الدوري المغربي 13 مرة، وفاز بكأس المغرب 9 مرات. كما حقق الوداد لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة عام 1992، ولقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة أيضاً عام 2002.

رجل الأعمال سعيد الناصري هو رئيس نادي الوداد، فيما يقود الويلزي جون توشاك لاعب ليفربول ومدرب ريال مدريد ومنتخب ويلز الأسبق الفريق فنياً.

ويعتلي الوداد قمة ترتيب الدوري المغربي حالياً قبل جولتين على النهاية، وبفارق نقطة واحدة عن الفتح الرباطي الثاني والذي لعب مباراة أقل.

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التصنيف الرابع

إنيمبا .. فيل الشعب العالمي

"نادي إنيمبا لكرة القدم العالمية" حسبما يسمى رسمياً تأسس عام 1976 بمدينة أبا جنوب نيجيريا. ويطلق على الفريق إسم "الفيل الوطني"، وهي ترجمة كلمة "إنيمبا" في لغة "إيجبو" المنتشرة بين قبائل جنوب شرق نيجيريا.

حقق إنيمبا سبعة ألقاب للدوري النيجيري وهو رقم قياسي، بالإضافة لأربعة ألقاب لكأس الاتحاد النيجيري ومثلها لكأس السوبر. وقارياً توج إنيمبا بلقبين لدوري أبطال إفريقيا ومثلهما لكأس السوبر الإفريقي.

يرأس النادي فيليكس أنيانسي أجوو، الذي يعمل أيضاً مديراً للإدارة الفنية والتنفيذية بالاتحاد النيجيري لكرة القدم، بينما يدرب إنيمبا لاعبه الأسبق بول أيجبوجان.

ويحتل إنيمبا حالياً المركز الحادي عشر بالدوري النيجيري الذي يضم 20 فريقاً بعد مرور 18 جولة فقط، وإن يملك الفريق أربعة مباريات مؤجلة.

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زيسكو يونايتد .. مفاعل الكهرباء

"نادي مؤسسة الإمدادات الكهربائية الزامبية لكرة القدم" والذي يختصر إسمه إلى "ZESCO يونايتد" تأسس في مدينة ندولا التعدينية في وسط زامبيا، ويشتهر بإسم "يا زيكو" والذي يعني "فريق المفاعل" في لهجة نسينجا المحلية.

زيسكو فاز بلقب الدوري الزامبي خمسة مرات، وحقق كأس زامبيا في أربعة مناسبات، بالإضافة لثلاثة ألقاب لكأس السوبر الزامبي، ولم يسبق له تحقيق أي لقب إفريقي.

ويرأس نادي زيسكو ويبستر موسوندا، الذي يعمل أيضاً مديراً للمشروعات في شركة الكهرباء المالكة للنادي، فيما يقوده فنياً المدرب الوطني جورج لواندامينا.

زيسكو يونايتد يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الزامبي والذي مر منه أحد عشرة جولة من أصل 34.

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