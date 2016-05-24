"التموين": لجنة من 4 وزارات لتنفيذ مشروع صك الأضاحى

تدرس وزارتى التموين والأوقاف تشكيل لجنة مشتركة من 4 وزارات وهى التموين والأوقاف والتخطيط والتضامن الاجتماعى، لتنفيذ مشروع صك الأضحية، وتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين لـ"اليوم السابع"، أن الدور الذى ستقوم به وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى هو توفير قاعدة البيانات لتحديد الأفراد الأكثر احتياجاً على مستوى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن من حق الراغبين فى المشركة بصكوك الأضحية أن يتقدموا الآن، وقيمة الصك 1200 جنيه، والمشروع متوفر بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما أشار إلى أن الصكوك سيتم توزيعها قريباً من خلال مديريات التموين ومديريات الأوقاف بكافة المحافظات.

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