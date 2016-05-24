أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين": لجنة من 4 وزارات لتنفيذ مشروع صك الأضاحى

Google+ Print
"التموين": لجنة من 4 وزارات لتنفيذ مشروع صك الأضاحى "التموين": لجنة من 4 وزارات لتنفيذ مشروع صك الأضاحى
تدرس وزارتى والأوقاف تشكيل لجنة مشتركة من 4 وزارات وهى التموين والأوقاف والتخطيط والتضامن الاجتماعى، لتنفيذ مشروع صك الأضحية، وتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين لـ"اليوم السابع"، أن الدور الذى ستقوم به وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى هو توفير قاعدة البيانات لتحديد الأفراد الأكثر احتياجاً على مستوى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن من حق الراغبين فى المشركة بصكوك الأضحية أن يتقدموا الآن، وقيمة الصك 1200 جنيه، والمشروع متوفر بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما أشار إلى أن الصكوك سيتم توزيعها قريباً من خلال مديريات التموين ومديريات الأوقاف بكافة المحافظات.

وزير الأوقاف: مشروع صك الأضاحى يحقق نقلة فى العمل المؤسسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك