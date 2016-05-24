بالصور. مصر ترأس اجتماعاً تشاورياً بين مجلسى الأمن الدولي والسلم الإفريقي

صرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي الأمم المُتحدة، أن مصر قد رأست اليوم إجتماعاً تشاورياً بين أعضاء مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وذلك بمقر البعثة الدائمة لمصر في نيويورك، قبيل عقد جلسة المشاورات الرسمية بين المجلسين مساء نفس اليوم.

وأشار أبو العطا، إلي أن المُشاورات الحالية تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع مرور عشر سنوات على بدء المشاورات السنوية بين المجلسين اللذين يضطلعان بمسئولية حفظ السلم والامن علي المستويين الدولي والإفريقي، والتي تناول خلالها المجلسان تطورات الأوضاع في كل من الصومال وبوروندي.

وأوضح أن الاجتماع، هدف الي إتاحة الفرصة لأعضاء المجلسين للنظر في وتقييم الشراكه بينهما علي المستويين السياسي والمؤسسي، وصياغه رؤيه مستقبليه حول سبل تعزيز التعاون بين المجلسين لمواجه تحديات السلم والأمن في افريقيا من خلال تنسيق الجهود ووضع الاستراتيجيات المشتركه للتعامل مع النزاعات برؤية أكثر فعالية وشمولاً في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الإفريقية حالياً.

كما أكد السفير عمرو أبو العطا أن الاجتماع ناقش كذلك سبل تعزيز الشراكة ومساهمتها في تفعيل توصيات المراجعات الثلاث للأمم المُتحدة لهيكل السلم والأمن الدولي (حفظ السلام/ بناء السلام/ دور المرأة في تفعيل السلم والأمن) والتي أجرتها الأمم المُتحدة مؤخراً.

وأشار أبو العطا في ختام تصريحاته، الي أن شهر الرئاسة المصرية قد حظي بتركيز كبير علي الشئون الإفريقية، وهو ما يأتي إنطلاقاً من كَون مصر هي العضو الأفريقي الوحيد الذي يَحظي بعضويه مشتركه في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والامن الإفريقي، مُشيراً الي أن الاجتماع الذي إستضافته البعثة المصرية اليوم يأتي في أعقاب إتمام الزيارة التي قام بها مجلس الأمن برئاسة مصر الي الصومال والقاهرة الأسبوع الماضي، كما أعقبه عقد الاجتماع التشاوري السنوي العاشر بين المجلسين برئاسة مُشتركة بين مصر وبوتسوانا رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي تناولت بحث الأوضاع في كل من الصومال وبوروندي.

وتعقد مصر غداً جلسه نقاش مفتوح بمجلس الامن حول "التعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي: تطبيق الفصل الثامن من الميثاق ومستقبل بنيه السلم والأمن الأفريقية" بهدف أتاحه الفرصة لكافه أعضاء الأمم المتحدة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين.



>