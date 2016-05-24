حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2016/5/24

حظك اليوم لبرج الحمل>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:>سيتعرض هذا البرج للكثير من المشاكل والضغوط على مستوى الحياة العملية، لذلك يجب أن يتخلى عن سمة التهور والتسرع فى اتخاذ القرارات، حتى لا يقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

>برج الحمل يعشق ولكن فى صمت لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره، لذلك يجب أن يتخلص من هذه الصفة لأنها ترهق شريك حياته وتجعله يشعر بعدم الاهتمام.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

>الحياة الصحية ستتعرض لبعض المشاكل الناتجة عن الاهمال وعدم اتباع نصائح الطبيب، لذلك يجب اتباع التعليمات بحرص.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>بعض المشاكل العملية سيمر بها ابناء هذا البرج لذلك يجب ان يتخلص من تهوره، والحب سيكون عامل سلبى عليه فى حياته لذلك يجب ان يتغير ويعبر عن مشاعره.