برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 24 /5/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:>بدون حديث شفاف وواضح ومهنى مع رؤسائك فى العمل حول ما يزعجك بشأن سير العمل ليس من حقك أن تتذمر طوال الوقت، وأن تشكو لطوب الأرض أنك تشعر بالظلم أو عدم الارتياح فى العمل. احترس من العيون المحيطة بك فهناك من يسيء نقل شكواك وإذا لم تتصرف بسرعة ستتورط فى مشكلة كبيرة.

على الصعيد العاطفي:

>تعجز عن التوقف عن التفكير فى الشخص الذى اعجبت به فجأة ولا تفهم تفسيرا لهذا الامر ربما يكون السر فى أنه يبادلك الإعجاب ويفكر طوال الوقت فيك. حاول أن تأخذ خطوة نحوه فربما يمنعه الخوف من مصارحتك بحقيقة مشاعره.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>السهر ونمط الحياة السيء يتسبب فى تدمير صحتك ربما لا ترى لذلك آثارًا ملموسة فى الوقت الحالى لكن فى المستقبل القريب ستواجه الكثير من المشكلات بسبب هذا الإهمال لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>بداية جديدة بانتظارك فقط إن تحليت بالشجاعة اللازمة لاتخاذ المبادرة وخطوة نحو الشخص الذى يبادلك الإعجاب سرًا. تحرك الآن قبل فوات الآوان