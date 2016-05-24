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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016
برج الميزان على الصعيد المهني:
>أنت جاد جدًا فى عملك، وهذه الجدية والمجهودات التى بذلتها على مدار وقت طويل بدأت تؤتى ثمارها أخيرًا، وهناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم، ولكنك تحتاج إلى تطوير مهاراتك وتطوير روح الدعابة لديك من أجل التمتع بما تفعله بدلاً من أن تفعله فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب.

على الصعيد العاطفي:
>نمط حياتك المترف يجمع الكثير من الناس حولك ومن المهم أن تعرف من يحبك فعلاً ومن يدعى ذلك، وحاول أن تركز على شخص يحبك من بعيد ويتمنى أن يكون قربك حقًا مهما كانت الظروف.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>تعانى من بعض ردود الفعل التحسسية اليوم، سواء كانت حساسية غذائية أو حساسية جلدية، فحاول أن تركز فى طعامك بشدة وأن تتجنب الذهاب للأماكن شديدة التلوث إن أمكن.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>العمل يأكل الكثير من وقتك واهتمامك فحاول ألا تضيع ما تبقى من وقتك فى أمور تافهة وركز طاقتك واستغل حماسك لتحقيق المزيد من النجاحات.

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مصر 365

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