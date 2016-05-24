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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

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برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016
على الصعيد المهني:
>تتعرض الحياة المهنية لمواليد برج العذراء لبعض التوتر لكنك قادر أن تتخطى هذه المرحة بسرعة، كونك تتمتع بشخصية قوية وجذابة فى نفس الوقت، لكن عليك ألا تتخطى مديرك وقدم له عددا من الأفكار أو المشروعات التى تنال إعجابه.

على الصعيد العاطفي:
>حياة مواليد برج العذراء العاطفية مضطربة لحد كبير ، فحاول أن تصلح الخلافات التى نشأت بينك و بين شريكك الفترة الاخيرة ، فالوضوح و الصدق هما أفضل طريق للوصول لقلبه .

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء تحتاج الكثير من التجديد كون روتين حياتك اليومية قد يسبب لك الضغوط النفسية ، فعليك أن تسافر لأحدى الأماكن الهادئة أو ابدا قراءة كتاب جديد .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن هناك مكافأة مالية كبرى فى الطريق اليك ، اضافة الى أنك قادر على انهاء خلاف طال مع احدى اصدقائك المقربين.

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مصر 365

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