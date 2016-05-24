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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016
على الصعيد المهني:
>المزيد من الأخبار السارة ستحاصر هذا البرج وستشعره بأن الحظ يبتسم له، لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم فالتقدم والإشادة من قبل رؤساء العمل.

على الصعيد العاطفي:
>الشك سيسيطر على حالتكم العاطفية لذلك من الممكن أن تكون سببا لدمار العلاقة، فحاولوا أن تكونوا أكثر جدية وابعدوا كل هذه الصفات التى من الممكن ان تخرب العلاقة بدون داعى.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
>الضغوط النفسية ستؤثر سلباً على ابناء هذا البرج ومن الممكن ان تتسبب فى بعض المشاكل الصحية لذلك يجب أن تكونوا أكثر هدوءاً.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>مزيد من التقدم بالنسبة للعمل فالحظ سيكون حليفك وسيكون الحب من اكثر الأشياء التى تضغط عليك نفسياً وسيؤثر على حالتك الصحية .

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مصر 365

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