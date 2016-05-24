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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/5/2016

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/5/2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/5/2016
على الصعيد المهنى
>يوم جيد جداً على مستوى العمل، كما أن هناك بعض التغييرات التى ستحدث والتى ستجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، ولكن عليك أن لا تتراجع وتفكر بشكل جيد فى الأمور التى من شأنها أن تجعل وضعك فى العمل أفضل بكثير مما أنت عليه الآن.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..
>قد يكون اليوم غير مناسب لإدارة حوار مع شريك حياتك اليوم، ولكن عليك أن تعرف أنه من الأفضل أن تتفهم أن كل الأمور التى تسعى إليها وتفكر بها هى بالتأكيد خاطئة تماماً، فعيد ترتيب أوراقك

على الصعيد الصحى ..
>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتفهم أن كل ما تقوم به هو من أجل أن تكون بضحة جيدة، ولا تدع الحياة تمر وأنت تفرط فى صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سبباً فى التأثير حياتك بالكامل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع علماء الفلك، كما أن هناك الكثير من الأحلام التى ستحققها قريباً.

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مصر 365

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