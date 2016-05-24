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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016
على الصعيد المهني:
>الشق المهنى لمواليد برج الحوت يأخذ الكثير من الاهتمام والتركيز وهو ما يجعلك محط تقدير من قبل من حولك من زملاء ومديرين، فمن المرجح أن تبدأ مشروعا جديدا يضيفك لقدراتك ومنصبك فى العمل الكثير.

على الصعيد العاطفي:
>حياة مواليد برج الحوت جيدة جدا ، فالنضوج بينك و بين شريكك ينقل علاقتكما لمرحلة أفضل ، فأحرص على الروح "الرومانسية" التى تزين هذه العلاقة .

برج الحوت على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الحوت جيدة فالتزامك بتعليمات الطبيب و تناول العقاقير الطبية يعود على صحتك بشكل إيجابى ، لا تتردد فى تناول الأسماك و التى تحتوى على فوائد كثيرة مهمة للجسم.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك ان تتخلص من عصبيتك المفترة لأنها قد تؤثر سلبا على حالتك المزاجية، وكن حذر ولا تستسلم للنقد اللاذع ممن حولك.

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مصر 365

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