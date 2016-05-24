أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24/5/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24/5/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24/5/2016
على الصعيد المهني:
>الحظ يبتسم ليك والتواجد فى رحاب أصحاب المناصب العليا يزيد من فرصة تواجدك معهم بشكل رسمى، أنت من الشخصيات التى تستغل ذكائها فى الوصول إلى هدفها من أقرب النقاط ولا تعبأ بنظرات المحيطين أو انطباعاتهم عنه، فيكفيك معرفة ماذا تريد وكيف تحصل عليه، استمع أكثر إلى أصحاب الخبرات الطويلة حتى تشكل تفكيرك على تفكيرهم.

على الصعيد العاطفى:
>أنت من الشخصيات التى تحب بمشاعرها دون أن تعرف كيف تعبر عنها، لا تملك موهبة الكلام الرومانسى بقدر ما تملك موهبة التعبير عن الأفعال بشكل رومانسى رائع، التفاهم هام فى العلاقة العاطفية لكن التفاهم العاطفى شىء آخر لا إرادى يداهم القلب بقوة، فيجعله قادر على التعبير عن المشاعر بحرية كبيرة وبدون أى علامات خجل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>الاستماع إلى عدد كبير من النصائح الطبية دون أن تعمل بها، لن يفيدك فى شىء، غير التواجد فى منطقة اللا صحة واللا مرض، وستجد نفسك وسط مشكلات متفاقمة و أعراض مرضية مزمنة، لن تزول مع تناول العقاقير الطبية، لأنها متراكمة ستترك أثاراً كثيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى