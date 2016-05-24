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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 24/5 /2016

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 24/5 /2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 24/5 /2016
برج الجدى على الصعيد المهني:
>التواصل مع أصحاب الخبرات الأقدم منك تحتاج إلى مهارات خاصة على الصعيد المهنى والشخصى، لا يمكن أن تتخطى عددا كبيرا من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، أنت لا تحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك بصدد قرارات تندم عليها فيما بعد، التواجد مع الأصدقاء فى العمل شىء ضرورى هذه الفترة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:
>الانحياز إلى ما هو جديد فى النواحى العاطفية لن يوصلك إلى مرحلة اكتمال العلاقة العاطفية التى تحلم بها، لا تكتفِ بالتفاهم المشترك بينك وبين شريك حياتك، المشاعر القوية يجب أن تكون سائدة حتى تعيش حالة حب حقيقية بعيداً عن الشكل التقليدى الذى تعيشه الآن، أنت تتمتع بشخصية رومانسية وإحساس عال وتعبر عنه بصدق.

برج الجدى على الصعيد الصحى:
>الامتناع عن تناول الأطعمة التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، والاكتفاء بالوجبات السريعة التى تتمتلئ بالدهون المشبعة تزيد من إحساسك بالإرهاق والميل إلى النوم الدائم لفترات كبيرة، لذلك حاول ان تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة مميزة فى حياته يتوقع فيها دائماً إنه سيتخطى عقبات كثيرة، لذلك عليه أن يتحلى بالصبر ويمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى، والاحتياج إلى التعبير عن المشاعر يحسن كثيراً من شكل العلاقة.

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مصر 365

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