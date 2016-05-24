حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/5/24

حظك اليوم لبرج الأسد:>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:>الحظ سيدق أبوابك وستحصل على بعض المكافآت المادية، لذلك سيكون هذا اليوم من أكثر الأيام التى تحصل بها على المزيد من التقدمات على مستوى عملك.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، وسيقويهم شريك الحياة على أى مشاكل يمرون بها لذلك حاولوا أن تحافظوا عليه كثيراً حتى لا تعودوا وتندمون.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

>حالتهم الصحية ستتحسن كثيراً وسيشعرون بمزيد من الراحة لذلك لا داعى للخوف بشان بعض الأعراض التى يمرون بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>الحظ سيقف إلى جوارهم وسيعيشون أفضل أيام حياتهم لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى، الحب سيكون طوق النجاة.