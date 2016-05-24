أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/5/24

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/5/24 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/5/24
لبرج الأسد:
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:
>الحظ سيدق أبوابك وستحصل على بعض المكافآت المادية، لذلك سيكون هذا اليوم من أكثر الأيام التى تحصل بها على المزيد من التقدمات على مستوى عملك.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:
>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، وسيقويهم شريك الحياة على أى مشاكل يمرون بها لذلك حاولوا أن تحافظوا عليه كثيراً حتى لا تعودوا وتندمون.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:
>حالتهم الصحية ستتحسن كثيراً وسيشعرون بمزيد من الراحة لذلك لا داعى للخوف بشان بعض الأعراض التى يمرون بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>الحظ سيقف إلى جوارهم وسيعيشون أفضل أيام حياتهم لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى، الحب سيكون طوق النجاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى