برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:>الحياة المهنية لمواليد برج الثور قد يشوبها القليل من الاضطراب والقلق هذه الفترة، فالضغوط التى تتعرض لها تصيبك بالتوتر العصب فعليك أن تكون حذر حتى لا تتعرض للكثير من المشكلات وتتخطى هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفي:

>حياة مواليد برج الثور العاطفية يحيطها الحب والرومانسية، فسعيك أنت وشريكك لكسر حاجز الروتين بشكل مستمر يجعلكما أكثر تمتعا بالرومانسية.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الثور مستقرة لحد كبير لكن اعمل على اخذ قسط كافى من الراحة بعد بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية فى عملك، فحاول النوم بشكل منتظم وبشكل ليس "متقطع".

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الأيام المقبلة ستأخذ الكثير من القرارات الخاصة بحياتك الشخصية و التى قد تغير مجراها تماما فلا تتسرع و لكن عليك أن تكون حاسما .