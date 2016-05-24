حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 مايو 2016

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2016/5/24

>حظك اليوم لبرج القوس:>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:>بعض المشاكل سيمر بها هذا البرج الناتجة عن تراخٍ فى عمله، لكن لا داعى للقلق فكل شىء سيكون على ما يرام لكن الأمر يحتاج إلى الضغط ومحاولة الشغل بجدية وبحماسة وسيجنون أعمالهم.

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

>بعض التوترات ستكتسح حياتهم لكنهم سيمرون بها دون أن تترك أى أثر سلبى عليها، ويجب ان يبتعدوا تماماً عن الشك لانه أكثر الأشياء التى قد تطيح بحياتهم العاطفية.

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:

>بعض المشاكل الصحية البسيطة كالصداع وألام القولون لكن لا تبالغوا من الأمر فستمر مرور الكرام.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>مشاكل فى العمل نتيجة للتراخى والتراجع وبعض التوترات ستمر على حياتهم العاطفية لكن لا داعى للخوف فكلها أمور ستمر مرور الكرام.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2016/5/24

>حظك اليوم لبرج الأسد:>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:>الحظ سيدق أبوابك وستحصل على بعض المكافآت المادية لذلك سيكون هذا اليوم من أكثر الأيام التى تحصل بها على المزيد من التقدمات على مستوى عملك.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، وسيقويهم شريك الحياة على أى مشاكل يمرون بها لذلك حاولوا أن تحافظوا عليه كثيراً حتى لا تعودوا وتندموا.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

>حالتهم الصحية ستتحسن كثيراً وسيشعرون بمزيد من الراحة لذلك لا داعى للخوف بشان بعض الأعراض التى يمرون بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>الحظ سيقف إلى جوارهم وسيعيشون أفضل أيام حياتهم لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى، الحب سيكون طوق النجاة.

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>الحياة المهنية لمواليد برج الثور قد يشوبها القليل من الاضطراب والقلق هذه الفترة، فالضغوط التى تتعرض لها تصيبك بالتوتر العصب فعليك أن تكون حذر حتى لا تتعرض للكثير من المشكلات وتتخطى هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفي:

>حياة مواليد برج الثور العاطفية يحيطها الحب و الرومانسية ، فسعيك انت وشريكك لكسر حاجز الروتين بشكل مستمر يجعلكما أكثر تمتعا بالرومانسية.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الثور مستقرة لحد كبير لكن اعمل على اخذ قسط كافى من الراحة بعد بذلك الكثير من المجهود الفترة الماضية فى عملك، فحاول النوم بشكل منتظم وبشكل ليس "متقطع".

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن الأيام المقبلة ستأخذ الكثير من القرارات الخاصة بحياتك الشخصية والتى قد تغير مجراها تماما فلا تتسرع و لكن عليك أن تكون حاسما.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 24/5 /2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>التواصل مع أصحاب الخبرات الأقدم منك تحتاج إلى مهارات خاصة على الصعيد المهنى و الشخصى، لا يمكن أن تتخطى عددا كبيرا من المراحل دون أن تقف عند كل مرحلة لوقت معين، أنت لا تحب الانتظار ولا تحتمله لذلك حاول أن تتأنى قليلاً حتى لا تجد نفسك بصدد قرارات تندم عليها فيما بعد، التواجد مع الأصدقاء فى العمل شىء ضرورى هذه الفترة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>الانحياز إلى ما هو جديد فى النواحى العاطفية لن يوصلك إلى مرحلة اكتمال العلاقة العاطفية التى تحلم بها، لا تكتفِ بالتفاهم المشترك بينك وبين شريك حياتك، المشاعر القوية يجب أن تكون سائدة حتى تعيش حالة حب حقيقية بعيداً عن الشكل التقليدى الذى تعيشه الآن، أنت تتمتع بشخصية رومانسية واحساس عالى وتعبر عنه بصدق.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>الامتناع عن تناول الأطعمة التى تحتوى على قيمة غذائية عالية، والاكتفاء بالوجبات السريعة التى تتمتلئ بالدهون المشبعة تزيد من إحساسك بالإرهاق والميل إلى النوم الدائم لفترات كبيرة، لذلك حاول ان تمارس الرياضة وتتناول الزبادى و اللبن الرايب ليساعدك على الهضم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة مميزة فى حياته يتوقع فيها دائماً إنه سيتخطى عقبات كثيرة، لذلك عليه أن يتحلى بالصبر ويمشى وفقاً لخطة مدروسة وخطوات محسوبة بعيداً عن التفكير العشوائى، والاحتياج إلى التعبير عن المشاعر يحسن كثيراً من شكل العلاقة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>الحظ يبتسم لك والتواجد فى رحاب أصحاب المناصب العليا يزيد من فرصة تواجدك معهم بشكل رسمى، أنت من الشخصيات التى تستغل ذكاءها فى الوصول إلى هدفها من أقرب النقاط ولا تعبأ بنظرات المحيطين أو انطباعاتهم عنه، فيكفيك معرفة ماذا تريد وكيف تحصل عليه، استمع أكثر إلى أصحاب الخبرات الطويلة حتى تشكل تفكيرك على تفكيرهم.

على الصعيد العاطفى:

>أنت من الشخصيات التى تحب بمشاعرها دون أن تعرف كيف تعبر عنها، لا تملك موهبة الكلام الرومانسى بقدر ما تملك موهبة التعبير عن الأفعال بشكل رومانسى رائع، التفاهم هام فى العلاقة العاطفية لكن التفاهم العاطفى شىء آخر لا إرادى يداهم القلب بقوة، فيجعله قادر على التعبير عن المشاعر بحرية كبيرة وبدون أى علامات خجل.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>الاستماع إلى عدد كبير من النصائح الطبية دون أن تعمل بها، لن يفيدك فى شىء، غير التواجد فى منطقة اللا صحة واللا مرض، وستجد نفسك وسط مشكلات متفاقمة و أعراض مرضية مزمنة، لن تزول مع تناول العقاقير الطبية، لأنها متراكمة ستترك أثاراً كثيرة.

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>الشق المهنى لمواليد برج الحوت يأخذ الكثير من الاهتمام والتركيز وهو ما يجعلك محط تقدير من قبل من حولك من زملاء ومديرين، فمن المرجح أن تبدأ مشروع جديد يضيفك لقدراتك ومنصبك فى العمل الكثير.

على الصعيد العاطفي:

>حياة مواليد برج الحوت جيدة جدا، فالنضوج بينك وبين شريكك ينقل علاقتكما لمرحلة أفضل، فاحرص على الروح "الرومانسية" التى تزين هذه العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الحوت جيدة فالتزامك بتعليمات الطبيب وتناول العقاقير الطبية يعود على صحتك بشكل إيجابى ، لا تتردد فى تناول الأسماك و التى تحتوى على فوائد كثيرة مهمة للجسم .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن عليك ان تتخلص من عصبيتك المفترة لأنها قد تؤثر سلبا على حالتك المزاجية ، و كن حذر و لا تستسلم للنقد الاذع ممن حولك.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى>يوم جيد جداً على مستوى العمل، كما أن هناك بعض التغييرات التى ستحدث والتى ستجعلك تشعر ببعض القلق والتوتر، ولكن عليك أن لا تتراجع وتفكر بشكل جيد فى الأمور التى من شأنها أن تجعل وضعك فى العمل أفضل بكثير مما أنت عليه الآن.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>قد يكون اليوم غير مناسب لإدارة حوار مع شريك حياتك اليوم، ولكن عليك أن تعرف أنه من الأفضل أن تتفهم أن كل الأمور التى تسعى إليها وتفكر بها هى بالتأكيد خاطئة تماماً، فعيد ترتيب أوراقك.

على الصعيد الصحى..

>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتفهم أن كل ما تقوم به هو من أجل أن تكون بضحة جيدة، ولا تدع الحياة تمر وأنت تفرط فى صحتك بهذه الطريقة التى قد تكون سبباً فى التأثير حياتك بالكامل.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع علماء الفلك، كما أن هناك الكثير من الأحلام التى ستحققها قريباً.

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>المزيد من الاخبار السارة ستحاصر هذا البرج وستشعره بأن الحظ يبتسم له لذلك لا داعى للخوف بشأن مستقبلهم فالتقدم والإشادة من قبل رؤساء العمل.

على الصعيد العاطفي:

>الشك سيسيطر على حالتكم العاطفية لذلك من الممكن أن تكون سببا لدمار العلاقة، فحاولوا أن تكونوا أكثر جدية وابعدوا كل هذه الصفات التى من الممكن ان تخرب العلاقة بدون داعى.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الضغوط النفسية ستؤثر سلباً على ابناء هذا البرج ومن الممكن أن تتسبب فى بعض المشاكل الصحية لذلك يجب أن تكونوا أكثر هدوءاً.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>مزيد من التقدم بالنسبة للعمل فالحظ سيكون حليفك وسيكون الحب من أكثر الأشياء التى تضغط عليك نفسياً وسيؤثر على حالتك الصحية.

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>تتعرض الحياة المهنية لمواليد برج العذراء لبعض التوتر لكنك قادر أن تتخطى هذه المرحة بسرعة كونك تتمتع بشخصية قوية و جذابة فى نفس الوقت ، لكن عليك إلا تتخطى مديرك و قدم له عدد من الافكار أو المشروعات التى تنال إعجابه.

على الصعيد العاطفي:

>حياة مواليد برج العذراء العاطفية مضطربة لحد كبير ، فحاول أن تصلح الخلافات التى نشأت بينك و بين شريكك الفترة الاخيرة ، فالوضوح و الصدق هما أفضل طريق للوصول لقلبه .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج العذراء تحتاج الكثير من التجديد كون روتين حياتك اليومية قد يسبب لك الضغوط النفسية ، فعليك أن تسافر لأحدى الأماكن الهادئة أو ابدا قراءة كتاب جديد .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن هناك مكافأة مالية كبرى فى الطريق اليك ، اضافة الى أنك قادر على انهاء خلاف طال مع أحد أصدقائك المقربين.

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 24/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>أنت جاد جدًا فى عملك، وهذه الجدية والمجهودات التى بذلتها على مدار وقت طويل بدأت تؤتى ثمارها أخيرًا وهناك إمكانية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة فى نهاية اليوم ولكنك تحتاج إلى تطوير مهاراتك وتطوير روح الدعابة لديك من أجل التمتع بما تفعله بدلاً من أن تفعله فقط انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والواجب.

على الصعيد العاطفي:

>نمط حياتك المترف يجمع الكثير من الناس حولك ومن المهم أن تعرف من يحبك فعلاً ومن يدعى ذلك، وحاول أن تركز على شخص يحبك من بعيد ويتمنى أن يكون قربك حقًا مهما كانت الظروف.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تعانى من بعض ردود الفعل التحسسية اليوم، سواء كانت حساسية غذائية أو حساسية جلدية، فحاول أن تركز فى طعامك بشدة وأن تتجنب الذهاب للأماكن شديدة التلوث إن أمكن.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>العمل يأكل الكثير من وقتك واهتمامك فحاول ألا تضيع ما تبقى من وقتك فى أمور تافهة وركز طاقتك واستغل حماسك لتحقيق المزيد من النجاحات.

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 24 /5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>بدون حديث شفاف وواضح ومهنى مع رؤسائك فى العمل حول ما يزعجك بشأن سير العمل ليس من حقك أن تتذمر طوال الوقت وأن تشكو لطوب الأرض أنك تشعر بالظلم أو عدم الارتياح فى العمل. احترس من العيون المحيطة بك فهناك من يسيء نقل شكواك واذا لم تتصرف بسرعة ستتورط فى مشكلة كبيرة.

على الصعيد العاطفي:

>تعجز عن التوقف عن التفكير فى الشخص الذى اعجبت به فجأة ولا تفهم تفسيرا لهذا الامر ربما يكون السر فى أنه يبادلك الإعجاب ويفكر طوال الوقت فيك. حاول أن تأخذ خطوة نحوه فربما يمنعه الخوف من مصارحتك بحقيقة مشاعره.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>السهر ونمط الحياة السيء يتسبب فى تدمير صحتك ربما لا ترى لذلك آثارًا ملموسة فى الوقت الحالى لكن فى المستقبل القريب ستواجه الكثير من المشكلات بسبب هذا الإهمال لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>بداية جديدة بانتظارك فقط إن تحليت بالشجاعة اللازمة لاتخاذ المبادرة وخطوة نحو الشخص الذى يبادلك الإعجاب سرًا. تحرك الآن قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2016/5/24

>حظك اليوم لبرج الحمل>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:>ستعرض هذا البرج للكثير من المشاكل والضغوط على مستوى الحياة العملية، لذلك يجب أن يتخلى عن سمة التهور والتسرع فى اتخاذ القرارات حتى لا يقع فى مشاكل هو فى غنى عنها.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

>برج الحمل يعشق ولكن فى صمت لا يستطيع ان يعبر عن مشاعره، لذلك يجب أن يتخلص من هذه الصفة لانها ترهق شريك حياته وتجعله يشعر بعدم الاهتمام.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

>الحياة الصحية ستتعرض لبعض المشاكل الناتجة عن الاهمال وعدم اتباع نصائح الطبيب، لذلك يجب اتباع التعليمات بحرص.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>بعض المشاكل العملية سيمر بها ابناء هذا البرج لذلك يجب ان يتخلص من تهوره، والحب سيكون عامل سلبى عليه فى حياته لذلك يجب ان يتغير ويعبر عن مشاعره.