نائب بالدقهلية يطالب "الإسكان" بالانتهاء من طريق شربين واستكمال محطة المياه

تقدم النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين، بالدقهلية، بطلب لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لاستكمال طريق شربين "18" والانتهاء من أعمال البنية التحتية.

وقال الشرباصى، فى طلبه، إنه فى عام 2007 تم البدء فى شق طريق شربين-رأس الخليج بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء خط لمياه الشرب يبدأ من مدينة شربين حتى قرية رأس الخليج ولم يتم الانتهاء من تركيب الخط حتى الآن.

وطالب نائب الدقهلية، وزير الإسكان بالتدخل لاستكمال أعمال البنية التحتية، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كلاً فيما يخصه وأيضاً إنشاء محطة المعالجة لقرى خط البحر لمنع الصرف السلبى فى المجارى المائية، مطالباً وزارة الإسكان بتوفير الاعتمادات المالية ومبلغ 80 مليون جنيه للانتهاء من الطريق.

وأكد النائب فوزى الشرباصى، أن الطريق يربط كلا قرى شربين ببعض وصولاً إلى مدينة دمياط، حيث يخدم أكثر من 18 قرية ويستفيد منه أكثر من 300 ألف مواطن.

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