أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفاة "حفنى" أحد مؤرخى تهجير النوبيين خلال بناء السد العالى بأسوان

Google+ Print
وفاة "حفنى" أحد مؤرخى تهجير النوبيين خلال بناء السد العالى بأسوان وفاة "حفنى" أحد مؤرخى تهجير النوبيين خلال بناء السد العالى بأسوان
ودع أبناء النوبة أحد رموزها، ومن المؤرخين لتاريخ النوبة خلال التهجير فى فترة بناء السد العالى فى ستينيات القرن الماضى، الحاج "أمين حفنى" عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع من المرض.

وكان "حفنى" موظف بالتربية والتعليم، وأحد المكلفين بإجراءات حصر النوبيين أثناء التهجير عامى 1963 و1964، من المواقع القديمة إلى مركز نصر النوبة خلال فترة بناء السد العالى، وعلى الرغم من أن أصوله التى تنتمى إلى الصعيد بمركز إسنا محافظة الأقصر، إلا أنه ولد فى قرية الدر بالنوبة القديمة، وعاش كأحد أبناء النوبة وتزوج من بناتها، كما تزوج جميع أبنائه وبناته من النوبة فى نموذج رائع للتواصل والتلاحم بين أبناء المجتمع المصرى.

قال نجله "محمد"، إن جده "حفنى" ينتمى إلى عائلة العيسوية فى مركز إسنا، ولكنه تركها واشتغل بالتجارة فى قرية الدر ببلاد النوبة القديمة، ثم تزوج من سيدة نوبية وأنجب منها والده"أمين حفنى" فى عام 1929، مضيفاً بأن والده "أمين" حصل على دبلوم المعلمين وعمل مدرساً فى مدرسة الدر الابتدائية، ثم شارك فى أعمال حصر النوبيين أثناء فترة التهجير عامى 1963و1964، وعقب انتقاله إلى أسوان تدرج فى المناصب القيادية فى مجال التربية والتعليم حتى أحيل إلى التقاعد بدرجة مدير إدارة التربى والتعليم فى مركز نصر النوبة بأسوان تقديرا لكفاءته وجدارته، وبعدها تولى منصب مأذون مدينة نصر النوبة والقرى المحيطة بها منذ عام 1996 حتى العام الماضى حيث اضطر إلى ترك هذه الوظيفة بسبب ظروفه الصحية.

وأشار إلى أن والده يحظى بتقدير كافة أبناء النوبة باعتباره شاهدا على العصر ومشاركا فى إجراءات حصر النوبيين قبل التهجير والتى كان يتولاها المعلمون فى التربية والتعليم، وكان والده يتحدث اللغة النوبية بطلاقة ويتميز باتساع الأفق والرؤية المستقبلية الثاقبة وغزارة فى العلم والمعرفة لذلك كان أبناء النوبة دائما يستشيرونه فى كافة الأمور المتعلقة بهم.

وأضاف أن جميع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام كانت تسجل معه حلقات متنوعة عن تهجير النوبة باعتباره شاهدا على العصر وكان له أسلوب شيق فى رواية قصة تهجير النوبيين من بدايتها وحتى الآن.

وأضاف طه شاهين – بالمعاش – أن الراحل الكبير أمين حفنى مربى أجيال فاضل، وتعلم على يديه الكثير من قيادات النوبة حاليا، وكان يزرع داخلنا الادب والتربية قبل العلم، وله أيادى بيضاء على معظم المثقفين فى مركز نصر النوبة.

وأوضح محمد، بأن أمين حفنى كان واسع الاطلاع ولا يخلد للنوم إلا بعد أن يقرأ ساعتين أو ثلاثة فى الكتب حتى فى سنوات عمره الأخيرة لذلك كانت لديه حصيلة معرفية ضخمة فحينما تسأله عن أى بقعة من ارض يجيبك باستفاضة كأنه أحد أبناءها، وكان بحق موسوعة تاريخية.

- بالصور.. قيادات النوبة بأسوان يتحركون للدفاع عن المحبوسين فى قضية الهلايل والدابودية.. تشكيل "لجنة الـ9" لجمع تبرعات من النوبيين لإنقاذ أبنائهم من الإعدام.. وكيل الأوقاف: علينا التحرك بقلب رجل واحد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف