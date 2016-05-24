7 أسباب للإصابة بالنسيان المفاجئ.. تعرف عليها

النسيان هو آفة العصر الحديث الذى نعيشه، لا يفرق بين الشباب أو كبار السن، فأغلب الأشخاص يصابون بالنسيان المتكرر خلال مرحلة ما من حياتهم.

ونسلط الضوء من خلال هذا التقرير على مجموعة من العوامل التى تتسبب فى الإصابة بالنسيان المفاجئ، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.اضطرابات النوم وعدم الحصول على القدر الكافى من الراحة أثناء الليل يعد من أبرز العوامل التى تؤدى للإصابة بالنسيان المفاجئ، وكشفت دراسة نشرت بمجلة "SLEEP" أن النوم 4 ساعات فقط خلال اليوم يرفع فرص الإصابة بالنسيان واضطرابات الذاكرة، وعلى النقيض تماما ساهم النوم لثمانى ساعات متصلة يوميا فى التمتع بذاكرة أفضل.

2.الشعور بالقلق والتوتر لفترات طويلة يسبب اضطرابات الذاكرة، لأنه يعوق القدرة على التركيز فى الأحداث والتفاصيل التى تدور حولنا، وبالتالى ترتفع فرص الإصابة بالنسيان.

3.الجلوس لفترات طويلة أغلب فترات اليوم، وعدم ممارسة القدر الكافى من الرياضة من أسباب ضعف الذاكرة، وتوصى أغلب الأبحاث الطبية بممارسة 150 دقيقة من الأنشطة البدنية أسبوعيا.

4.بعض الأدوية تتسبب فى الإصابة بالنسيان مثل مضادات الهستامين التى نتناولها عند الإصابة بالحساسية أو الرشح تتسبب فى الإصابة بالنسيان، لأنها تعطل أحد الموصلات العصبية المهمة فى المخ، والضرورية للذاكرة، وأيضا العقاقير المضادة للاكتئاب تتسبب فى مشاكل الذاكرة.

5.السيدات فى مرحلة انقطاع الطمث يصبحن أكثر عرضة للإصابة بالنسيان ومشاكل الذاكرة، نظرا لانخفاض معدلات إفراز هرمون الاستروجين، وبسبب التغييرات الهرمونية العديدة خلال هذه المرحلة، أيضا يصاب الشخص بمشاكل فى الذاكرة عند تقدم عمره والوصول لمرحلة الشيخوخة.

6.الانشغال الزائد عن اللازم بشبكات التواصل الاجتماعى والهاتف المحمول على مدار الساعة يبدد طاقة الإنسان، ويتسبب فى تشتيت ذهنه وانتباهه، ويجعل الشخص غير قادر على التركيز، وبالتالى لا يستطيع تكوين ذاكرة جديدة.

7.الإفراط فى تناول الأطعمة الجاهزة والحلويات يسبب النسيان، وأيضا تناول الخمور وتدخين السجائر من أبرز العادات الضارة التى تضر بذاكرتك ويجب الابتعاد عنها.

"إن كنت ناسى أفكرك".. نصائح لمقاومة النسيان وضعف الذاكرة.. قلة النوم والضغوط النفسية والسجائر وسن اليأس أبرز الأسباب.. والحل فى الشاى الأخضر وممارسة الرياضة والمكملات الغذائية.. ونصيحة أمريكية بالصوم

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