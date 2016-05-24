أمنة نصير:اتفاق الأزهر والفاتيكان على الحوار تقارب بين نصف سكان كوكب الأرض

قالت الدكتورة أمنة نصير، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن دعوة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بعقد مؤتمر عالمى للسلام والحوار بين الأديان أمر ضرورى وخطوة رائعة لابد أن يعقبها سلوك عملى على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع" أن تقارب الأزهر مع بابا الفاتيكان يعنى تقارب بين نصف سكان كوكب الأرض، وستعد هذه خطوة مهمة لإصلاح ما أفسده العمل السياسى.

وأشارت أمنة نصير إلى أن النداء القرآنى قال "يا أيها الناس" و "يا بنى أدم" ولم يقل "يا أيها المسلمون" وهو ما يؤكد أهمية الخطوة التى اتخذها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان اتفقا على عقد مؤتمر عالمى للسلام، خلال لقائهما اليوم الاثنين فى الفاتيكان.

الدين لله والأوطان للجميع.. الإمام الأكبر فى لقاء تاريخى مع البابا فرانسيس بالفاتيكان.. شيخ الأزهر والبابا يتفقان على مؤتمر عالمى للسلام وعودة حوار الأديان.. وقلادة الرحمة البابوية تكلل وسطية الأزهر