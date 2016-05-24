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أحمد حسن لـ"خالد صلاح": جيل الفراعنة مظلوم.. وأتمنى إنهاء أزمة غالى ونبيه

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أحمد حسن لـ"خالد صلاح": جيل الفراعنة مظلوم.. وأتمنى إنهاء أزمة غالى ونبيه أحمد حسن لـ"خالد صلاح": جيل الفراعنة مظلوم.. وأتمنى إنهاء أزمة غالى ونبيه
أكد أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك ومنتخب السابق، أن الجيل الحالى للمنتخب الوطنى "مظلوم" لعدم وجود قدوة للاعبين يحتذى بها، مثل جيله الذهبى الذى شب على القدوة والأخلاق الحسنة.

قال عميد لاعبى العالم خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار": "تشرفت بأن أكون قائد للجيل الذهبى، وعمر ما حد شعر بوجود مشاكل أو أزمات داخل المعسكرات، وجميع اللاعبين كانوا على خلق عالى، وأبرز ما مميز جيل 2006 و 2008 و2010 الإلتزام والاحترام وسلوك اللاعبين، وده كان واضحا للجميع".

أضاف أحمد حسن: "القدوة الحسنة حالياً مش موجودة فى ، وده سبب الأزمات العديدة اللى بتحصل، على عكس جيلنا الذى كان يحتوى جميع اللاعبين، وأن أنضم لنا لاعب شاذ من الناحية الأخلاقية فكان لابد أن يتأقلم معنا وعدم الخروج عن النص احتراماً لزملائه الكبار".

استطرد لاعب الأهلى والزمالك السابق حديثه: "حدثت مشادة مع حازم إمام الصغير لاعب الزمالك، أثناء مباراة الأهلى والزمالك، وكان حازم سينضم لصفوف المنتخب وكنت أقوم بدورى كقائد للفراعنة باستقبال جميع اللاعبين الجدد، فقمت بمقابلته على أحسن وجه وهنأته وحرصت على الشد من أزره، فكان الموقف على عكس ما توقع، وتحدث معى بعد ذلك وقال لى أنه كان خائفاً من مقابلتى بسبب المشادة فى لقاء القطبين".

وعن أزمة حسام غالى وأسامة نبيه، شدد أحمد حسن، على ضرورة انهاء الخلاف فى أسرع وقت ممكن، نظراً لقيمة المدرب واللاعب، مشيراً إلى أن تلك الأزمات ستؤثر بالسلب على أداء المنتخب، ومديره الفنى الأرجنتينى هيكتور كوبر، لافتاً إلى أن كثرة التصريحات فى وسائل الإعلام أدت لاشعال الأزمة أكثر مما ينبغى.


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مصر 365

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