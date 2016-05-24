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"التعليم": مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة تتقدم لامتحانات هذا العام

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"التعليم": مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة تتقدم لامتحانات هذا العام "التعليم": مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة تتقدم لامتحانات هذا العام
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة العام الماضى تقدمت هذا العام لدخول امتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ 5 من يونيو المقبل، مشيراً إلى أنها لم تتقدم على قطاع أسيوط، وأنها سجلت استماراتها وتم منحها رقم جلوس كباقى الطلاب.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن الطالبة كأى طالب يؤدى الامتحان، وستعامل معاملة عادية لا فرق بينها وبين أى طالب أخر يختبر داخل اللجنة، قائلاً "الوزارة لديها 560 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات، والجميع يعاملون بشكل متساوى، من يخطئ سيحاسب ومن له حق سيحصل عليه أيضاً، مؤكداً أن جميع الطلاب أبناء للوزارة ولا بد من تطبيق مبدأ الشفافية لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وحذر المصدر من محاولة أى طالب بالثانوية العامة إثارة البلبلة أو الغش الالكترونى داخل اللجنة.

وكانت الطالبة مريم ملاك أدعت العام الماضى بأنها حصلت على صفر فى امتحانات الثانوية العامة، بعد تبديل كراسات الإجابة، حيث حسم الطب الشرعى والقضاء الأمر فى النهائية وأكد صحة أوراق الطالبة، وعدم صحة ما أدعته صاحبة صفر الثانوية.


>صورة تقرير اللجنة الخماسية بالطب الشرعى لطالبتى صفر الثانوية تؤكد تطابق خط "مريم ورضوى" مع ما ورد بكراسة إجابتهما.."الاستكتابات وشكل العبارات والفراغات والمستوى الخطى" يحسم نتيجة رسوب الطالبتين
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>قصة "صفر مريم ملاك".. أشهر صفر عرفته وزارة التعليم عام 2015

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