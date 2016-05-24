"المرور": الرادار التقط 3220 مخالفة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، من ضبط 3220 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها، وتسير بسرعات جنونية وتتسبب فى حوادث مرورية خلال 24 ساعة.

ونجحت أجهزة الرادار فى التقاط هذه المخالفات أعلى طريق إسكندرية الصحراوى والقطامية وأسيوط الغربى والصحراوى الشرقى والإسماعيلية الصحراوى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفين.

أجهزة الرادار ترصد 3690 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة