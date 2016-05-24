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لجنة البيئة بالبرلمان:نبحث تذليل العقبات أمام الاستثمار بمجال تدوير القمامة

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لجنة البيئة بالبرلمان:نبحث تذليل العقبات أمام الاستثمار بمجال تدوير القمامة لجنة البيئة بالبرلمان:نبحث تذليل العقبات أمام الاستثمار بمجال تدوير القمامة
قال النائب محمد رشوان، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن المنظومة التشريعية المتعلقة بحل أزمة القمامة تحتاج إلى تعديل، موضحاً أنه سيكون هناك تنسيق بين اللجنة وبين لجان الصناعة والإدارة المحلية والتشريعية لوضع تشريعات تسهل من حل أزمة القمامة فى .

وأضاف أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن من أبرز القوانين التى يمكن أن تسهل من حل أزمة القمامة هو التعاون مع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم من أجل السماح لهم بإنشاء مصانع تدوير القمامة وتمليكهم أراضى تسمح بإعادة تصنيع القمامة وتحويلها إلى أسمدة لحل تلك الأزمة.

وكان وزير البيئة قد أكد خلال تواجده بالبرلمان أن (التدوير أو الدفن أو التخلص) هى مراحل التعامل مع المخلفات، وأى مشروع للتخلص من المخلفات يدخل فى إطار البيئة، ولكن يكون له صلة بالمحليات، متابعا "يدى مغلولة بالقوانين من ناحية الضبط، فمثلاً المدافن المقفولة وعايزين ننقلها، والجهة المسئولة مثل المحافظ يتسائل أنقلها فين ومعنديش مكان".

الحكومة تعلن الحرب على القمامة من البرلمان.. وزير البيئة للنواب: إيدينا مغلولة ومكبلة بالتشريعات الحالية.. ونعانى من ارتفاع التكاليف.. ورئيس لجنة الإدارة المحلية "مش عايزين قمامة فى مصر خلال شهور"
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