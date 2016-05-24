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جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة 215 متهماً فى قضية "كتائب حلوان"

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جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة 215 متهماً فى قضية "كتائب حلوان" جنايات القاهرة تستأنف اليوم محاكمة 215 متهماً فى قضية "كتائب حلوان"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 215 متهما من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء وتصوير المقطع المعروف إعلاميا باسم "كتائب حلوان".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى القضية للمحاكمة بعد أن نسبت لهم أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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