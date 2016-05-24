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حركة محليات بمراكز وإدارات محافظة بأسيوط

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حركة محليات بمراكز وإدارات محافظة بأسيوط حركة محليات بمراكز وإدارات محافظة بأسيوط
أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، حركة محليات واسعة منذ قليل شملت تغيير عددًا من رؤساء المراكز والأحياء وانتداب قيادات جديدة، فى إطار ضخ دماء جديدة للعمل فى المواقع المختلفة والاستعانة بالخبرات الإدارية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل القرار اختيار كل من: نبيلة علي محمود عبد الرسول ، رئيس مركز ومدينة أسيوط ، سكرتيرا عاما مساعدا، وأيمن محمد محروس مهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، إلى رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسيوط، ومنار محمد ، من مدير مركز معلومات مركز أسيوط لتشغل منصب رئيس حى شرق بمدينة أسيوط.

كما تضمن القرار انتداب كل من المهندس صلاح محمد على عامر رئيس مركز ومدينة أبوتيج ليعمل مديراً لإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة ،ومدحت القاضى، ليشغل منصب رئيس حي غرب بمدينة أسيوط، ونقل المهندسة هويدا الشافعى بدوى أحمد رئيس حى غرب أسيوط لتشغل منصب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وندب المهندس محمد حلمى محمد رئيس الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط لييشغل منصب رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس أبو العيون محمد عزتلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح رئيساً لمركز ومدينة ديروط ، ومدحت القاضي ليرأس حى غرب والمهندس محمد نجاتى لرئاسة مركز ومدينة الفتح كما شملت الحركة تغييرا في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء.


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