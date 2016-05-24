نيابة العاشر تقرر الحبس 4 أيام لشقيقان قتلا تاجر خردة بسبب الثأر

بدأت نيابة العاشر من رمضان التحقيقات مع شقيقان من محافظة المنيا قتلا تاجر خردة بالحى ال14 بمنطقة ابنى بيتك بالعاشر دائرة قسم ثانى أخذا بالثأر لقيامه بقتل شقيقهم الأكبر منذ عامين واختبىء بالعاشر.

وأمرت نيابة العاشر بعد مناظرة الجثة بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات وغدا سيقوم المتهمان بتمثيل الجريمة فى موقعها بالحى الرابع عشر بالعاشر فى حضور النيابة برئاسة المستشار محمد جودة .

وتبدأ تفاصيل القضية رقم 6522 جنح ثانى العاشر بعد تلقى مباحث قسم ثانى بلاغ بمقتل "رضا عزيز الأنصارى" 45 سنة تاجر خردة مقيم الحى 14 وله محل إقامة آخر بقرية منبال دائرة مركز مطاى، وإصابة "محمود عبد الحليم أبو الحمد" 27 سنة تاجر خردة ومقيم المجارة 33 بالعاشر من رمضان إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم.

وأتهمت زوجة المجنى عليه الأول "نوال.م" 40 سنة ربة منزل كلا من "على.ك" 22 سنة عامل و"أحمد.كريم " 20 سنة عامل و"عمركريم" 18 سنة عامل، مقيمون قرية منبال مركز مطاى فى قتل زوجها وإصابة الثانى الذى تصادف وجوده صحبة زوجها أخذا بالثأر من زوجها لسابقة اتهامه فى قتل شقيق المتهمين منذ ثلاث سنوات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1452 إدارى قسم أول العاشر من رمضان .

وتمكنت مباحث العاشر من ضبط المتهم الأول و المتهم الثانى بعد قيامها بتسليم أنفسهم إلى مباحث المنيا عقب انتهاءهما من أخذ العزاء فى شقيقهما.

وبمناقشة المضبوطين اعترف الأول بارتكاب الواقعة وباقى المتهمين، وأضاف أنه منذ مقتل شقيقه يتحين الفرصة للأخذ بالثأر من المجنى عليه حيث تعقبه لمحل إقامته بقسم أول العاشر من رمضان، وما أن ظفر به أطلق صوبه وابلا من الطلقات نتج عنه وفاته وإصابة آخر، بسلاح نارى كان بحوزته وهو عبارة عن بندقية آلية تحمل رقم 17800689 قام بالإرشاد عنه والسيارة المستخدمة فى الواقعة والتى انتقل بها وباقى المتهمين من محل إقامته بمطاى إلى مكان الواقعة، وعاد بها عقب تنفيذ مخططه، وهى سيارة ماركة هيونداى إلنترا تحمل رقم 7655 سماوى اللون، بسؤال شقيقه الثانى أيد ما أقره واشتراكه وباقى المتهمين فى الواقعة.

يشار إلى أن الواقعة الأولى مسجلة خصومة برقم 4 لسنة 2013 مركز مطاى وآخر استهداف لها كان بتاريخ 15مايو 2015.