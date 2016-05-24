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ضبط طن دقيق مجهول المصدر بحوزة صاحب مخبز بلدى فى الجيزة

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ضبط طن دقيق مجهول المصدر بحوزة صاحب مخبز بلدى فى الجيزة ضبط طن دقيق مجهول المصدر بحوزة صاحب مخبز بلدى فى الجيزة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، القبض على صاحب مخبز بلدى بحوزته طن دقيق مجهول المصدر فى منطقة كرداسة وأحالوه إلى جهة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تتهم مالك مخبز بلدى باختراق منظومة الخبز عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية من خلال الفلاشة الذكية واستخراج الدقيق البلدى وبيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.

داهمت قوة من ضباط الإدارة صاحب المخبز وضبطته وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز وطن و442 كيلو دقيق مجهول المصدر وحرروا له محضر بالواقعة وأحالوه إلى النيابة.

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مصر 365

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