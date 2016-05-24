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طارق مصطفى لـ ' في الاستاد ' : لن أعمل مساعدا مجددا.. حتى ولو مع مورينيو

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طارق مصطفى لـ ' في الاستاد ' : لن أعمل مساعدا مجددا.. حتى ولو مع مورينيو طارق مصطفى لـ ' في الاستاد ' : لن أعمل مساعدا مجددا.. حتى ولو مع مورينيو

أغلق طارق مصطفى الباب أمام تولي منصب المدرب العام مجددًا داخل أي جهاز فني لفريق الزمالك.

وعمل طارق مصطفى مدربًا في الجهاز الفني في عدة مباريات هذا الموسم تحت قيادة ماركوس باكيتا.

وبسؤاله عن إمكانية العمل مساعدًا لحسن شحاتة في الموسم الجديد، رد"مع احترامي لشحاتة، الذي اعتبره أفضل مدرب في إفريقيا، واختارني للعمل مساعدًا له في المغرب، ولكن اتخذت قرارًا بعدم العمل مدربًا عامًا مرة أخرى".

وأضاف في تصريحاته للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"المدرب العام مرحلة وانتهت بالنسبة لي، ولن أعمل مساعدًا لأي مدرب أجنبي للزمالك، حتى لو تعاقد النادي مع جوزيه مورينيو".

وواصل"تولى مسؤولية المدير الفني للزمالك حلم كبير، ولكنه يحتاج حاليًا لعلاقات وتربيطات".

وأشار إلى أنه يفضل خوض تجربة التدريب خارج لمدة عامين، مضيفًا أن لديه عرضين من الإمارات والمغرب، أحدهما يلعب في الدوري الممتاز وآخر من الدرجة الثانية.

واختتم"كما تلقيت عرضًا مطلع الموسم الجاري من بتروجيت والإنتاج الحربي، ولكن المفاوضات لم تكتمل، كما فاوضني أحد الأندية لتولي المسؤولية ولكن فضلت تأجيل الخطوة لبداية الموسم المقبل، لاختيار الأفضل فنيًا وماديًا".

يذكر أن طارق مصطفى عمل مديرًا فنيًا في تجربة وحيدة بنادي الدفاع الحسني الجديدي.

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