المقاصة لـ في الجول: نرغب في بقاء إيهاب جلال.. ولكن

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لمصر المقاصة أن إدارة ناديه ترغب في بقاء إيهاب جلال مدربا للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وتولى إيهاب جلال مهمة تدريب المقاصة خلال الموسم الماضي وحقق معه المركز الرابع وقاده للتأهل للمشاركة في الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتحدث حمد إبراهيم لـFilGoal.com قائلا:"الإدارة ترغب في بقاء إيهاب جلال وعرضت عليه التجديد في وقت سابق إلا أنه طلب تأجيل ذلك الأمر لنهاية الموسم".

وواصل"هو لديه أكثر من عرض من الأندية المحلية ولكنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن".

وأضاف"إيهاب جلال لا ينظر للعرض المالي الأكبر ولكنه يبحث عن المكان الذي تتوافر فيه عنصري الاستقرار والناجح وسيعلن عن قراره خلال الفترة المقبلة".