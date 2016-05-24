الأهلي يختار المجموعة المفضلة في دوري الأبطال.. ' بعيدا عن الزمالك '

اختار محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مجموعة الفريق المفضلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا من وجهة نظره.

قرعة دوري أبطال إفريقيا تنطلق في الثانية والنصف عصرا يوم الثلاثاء. (تعرف على القناة الناقلة)

وعن قرعة الأبطال، أجاب محمد عبد الوهاب عن رأيه قائلا: "أتمنى أن يكون الأهلي في مجموعة والزمالك في مجموعة أخرى".

وأوضح في تصريحات عبر قناة ONTV "من أجل أن يكون نهائي البطولة مصريا خالصا".

وأكمل حديثه قائلا: "من المستوى الثاني. فيتا كلوب. أمام الثالث اسيك ميموزا نظرا لأن دائما مواجهتنا مع فرق شمال إفريقيا "الوداد" تكون صعبة".

وواصل متحدثا عن التصنيف الرائع "إنيمبا. فهو يعاني مؤخرا من تراجع كبير في مستواه".

وفيما يلي أمنيات محمد عبد الوهاب عن القرعة:

الأهلي - فيتا كلوب - اسيك - إنيمبا.