رئيس الوداد: لا يهمنا الوقوع مع الأهلي أو الزمالك

أكد سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي أنه لا يشغل باله بوقوع فريقه مع الأهلي أو الزمالك في أو كليهما في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

ومن الوارد أن يقع الفريق المغربي مع الأهلي والزمالك سويا أو أحد منهما نظرا لوجوده في التصنيف الثالث فيما يأتي الفريق الأحمر في التصنيف الأول والأبيض في الثاني.

وتحدث الناصري لقناة "أون تي في" قائلا:"لا يهمنا الوقوع مع الأهلي أو الزمالك".

وأضاف"لقد واجهنا الأهلي من قبل وقدمنا مباريات جيدة ونجحنا في التأهل من مرحلة المجموعات".

ويشير الناصري إلى دوري أبطال إفريقيا عام 2011 وتعادلا في القاهرة بثلاثة أهداف لكل فريق وبهدف لمثله في المغرب.